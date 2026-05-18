Кордоба — лучший бомбардир сезона в РПЛ

сегодня, 11:58

Лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги сезона 2025/26 стал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

После гола в ворота «Оренбурга» в матче заключительного, 30-го тура на счету игрока стало 17 голов. Для колумбийца это первая победа в бомбардирской гонке в чемпионате России.

По 13 мячей в минувшей кампании забили одноклубник Кордобы полузащитник Эдуард Сперцян, форвард «Балтики» Брайан Хиль и хавбек «Локомотива» Алексей Батраков.

Лучший бомбардир сезона 2024/25 Манфред Угальде из «Спартака» также в прошлом году отметился 17 забитыми мячами.

Лучшим ассистентом сезона‑2025/26 в РПЛ стал Сперцян, у него 16 результативных передач. Батраков сделал 10 ассистов, нападающий «Зенита» Максим Глушенков — 9.

Сперцян повторил рекорд РПЛ по голевым передачам в рамках одного сезона. Ранее такое достижение было у Дмитрия Лоськова (2003), Халка (2015/16) и Максима Глушенкова (2023/24).

В кампании 2024/25 ассистентскую гонку выиграл полузащитник московского «Динамо» Бителло (11 результативных пасов).

RomM84
RomM84 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 15:37
Раньше это когда? Когда появился рпл? Так началось с 16 голов... ну так напомню что марадона в серии А признавался лучшим бомбардиром с 16 голами... учите матчасть
112910415
сегодня в 15:21
браво !
shur
сегодня в 15:00
...бомбардир,но не чемпион,досадно парню! Голевое чутьё на высоте... ! Такие игроки украшение нашего чемпа....!!!
Bad Listener
сегодня в 12:39, ред.
17 голов? Мда уж. Раньше чтобы бомбардиром стать надо было 20+ забивать. Даже бомбардиры перевелись в РПЛ. Ещё один признак того что не мастерство решает теперь, а отскоки и рикошеты, ну и судьи, впору вести рейтинг самых нелепых судейских решений, там будет настоящая ожесточенная борьба.
37q6zewcpx9m
сегодня в 12:21
Заслужил своим талантом и упорством.
drug01
сегодня в 12:14
Молодец! Жаль что первенство упустили!!!
7zsp4btb2fb2
сегодня в 12:08
А разве не Угальде, его ведь в Манчестер Сити приглашали?
