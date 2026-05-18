Кордоба — лучший бомбардир сезона в РПЛ

сегодня, 11:58

Лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги сезона 2025/26 стал нападающий «Краснодара» .

После гола в ворота «Оренбурга» в матче заключительного, 30-го тура на счету игрока стало 17 голов. Для колумбийца это первая победа в бомбардирской гонке в чемпионате России.

По 13 мячей в минувшей кампании забили одноклубник Кордобы полузащитник , форвард «Балтики» Брайан Хиль и хавбек «Локомотива» Алексей Батраков.

Лучший бомбардир сезона 2024/25 Манфред Угальде из «Спартака» также в прошлом году отметился 17 забитыми мячами.

Лучшим ассистентом сезона‑2025/26 в РПЛ стал Сперцян, у него 16 результативных передач. Батраков сделал 10 ассистов, нападающий «Зенита» Максим Глушенков — 9.

Сперцян повторил рекорд РПЛ по голевым передачам в рамках одного сезона. Ранее такое достижение было у Дмитрия Лоськова (2003), Халка (2015/16) и Максима Глушенкова (2023/24).

В кампании 2024/25 ассистентскую гонку выиграл полузащитник московского «Динамо» Бителло (11 результативных пасов).