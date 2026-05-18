Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыТоварищеские матчи. Сборные 2026

Сборная России объявила итоговый состав на товарищеские матчи

сегодня, 12:06

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил список футболистов, вызванных в национальную команду на летний сбор.

В его рамках пройдут три товарищеских матча: 28 мая с Египтом в Каире на стадионе «Миср», 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.

В окончательный список вошли 32 игрока.

Вратари

Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак», Москва).

Защитники

Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Денисов («Спартак», Москва), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

Полузащитники

Артём Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все – ЦСКА, Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед», Манчестер), Антон Миранчук («Динамо», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный).

Подписывайся в ВК
Все новости
Нойер будет основным вратарём сборной Германии на чемпионате мира
16 мая
СлухиБителло улетит в отпуск за тур до завершения сезона в РПЛ
16 мая
СлухиБителло пропустит матч против «Балтики»
16 мая
Нагатомо не сдержал слёз, узнав о вызове в сборную Японии на 5-й ЧМ
16 мая
Форварда махачкалинского «Динамо» включили в состав сборной Туниса на ЧМ
15 мая
ОфициальноЭкс-игрок «Локомотива» и «Зенита» Изидор вошёл в заявку Гаити на ЧМ-2026
15 мая
Сортировать
Все комментарии
pzzmbd8u74z2
pzzmbd8u74z2 ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 14:39
Он не заиграет ни сборную Англии, ни за сборную России.
pendulum47
pendulum47 ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 13:45
во во, а потом на выброс ли ж бы не у саксов
LOpp
LOpp
сегодня в 13:12
Мелкадзе, вы серьезно?
почему нет Соболева?
Karkaz
Karkaz
сегодня в 13:09
Амира Ибрагимова вызывают, скорее всего, лишь бы не заиграл за сборную Англии. А у него в свою очередь, до 21 года, будет время подумать за кого играть.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:53, ред.
Мелкадзе , Максименко, Пруцев ,Миранчук из динамо....???
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:43, ред.
При Станковиче из Спартака только Умяров в сборную попадал, Карседо увеличил до трёх, хотя почему нет Литвинова тоже загадка.
Nipper
Nipper
сегодня в 12:40
Опять Мелкадзе 🤦‍♂️
zvu7wn542cct
zvu7wn542cct ответ hohol2 (раскрыть)
сегодня в 12:24
Зато много из спартака.
hohol2
hohol2
сегодня в 12:22
Из Краснодара один игрок.
memphis
memphis ответ kfd53dzdmkv4 (раскрыть)
сегодня в 12:20, ред.
Потому что Сафонова решили не трогать. А Ибрагимов из МЮ новая звёздочка
kfd53dzdmkv4
kfd53dzdmkv4
сегодня в 12:10
Зачем здесь Максименко и кто такой Амир Ибрагимов?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 