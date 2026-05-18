Сборная России объявила итоговый состав на товарищеские матчи

1779095194

сегодня, 12:06

Тренерский штаб сборной России во главе с объявил список футболистов, вызванных в национальную команду на летний сбор.

В его рамках пройдут три товарищеских матча: 28 мая с Египтом в Каире на стадионе «Миср», 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.

В окончательный список вошли 32 игрока.

Вратари

Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак», Москва).

Защитники

Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Денисов («Спартак», Москва), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА , Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

Полузащитники

Артём Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все – ЦСКА , Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед», Манчестер), Антон Миранчук («Динамо», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный).