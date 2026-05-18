Игрок «Ренна» стал лучшим бомбардиром Лиги 1, прервав 10-летнюю серию ПСЖ

Лучшим бомбардиром Лиги 1 сезона 2025/26 стал нападающий «Ренна» Эстебан Леполь.
В 34 матчах чемпионата Франции он отличился 21 голом. Второе место поделили форвард «Страсбура» Хоакин Паничелли и вингер «Марселя» Мэйсон Гринвуд. Аргентинец и англичанин забили по 16 мячей.
Леполь прервал 10-летнюю серию побед футболистов ПСЖ. С сезона 2015/16 лучшими бомбардирами в высшем дивизионе чемпионата страны становились Златан Ибрагимович, Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе и Усман Дембеле.
