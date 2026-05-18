Франция. Лига 1 2025/2026

Игрок «Ренна» стал лучшим бомбардиром Лиги 1, прервав 10-летнюю серию ПСЖ

сегодня, 12:56

Лучшим бомбардиром Лиги 1 сезона 2025/26 стал нападающий «Ренна» Эстебан Леполь.

В 34 матчах чемпионата Франции он отличился 21 голом. Второе место поделили форвард «Страсбура» Хоакин Паничелли и вингер «Марселя» Мэйсон Гринвуд. Аргентинец и англичанин забили по 16 мячей.

Леполь прервал 10-летнюю серию побед футболистов ПСЖ. С сезона 2015/16 лучшими бомбардирами в высшем дивизионе чемпионата страны становились Златан Ибрагимович, Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе и Усман Дембеле.

пират Елизаветы
сегодня в 14:50
Жаль, Паничелли получил травму.
Интересно, в Лондон переедет аргентинец
Ruslik1982
сегодня в 13:53
у ПСЖ вообще в ТОп-10 только 1 игрок на 10-ом месте )
Groboyd
сегодня в 13:49
Дешам его проигнорировал.
Валерыч
сегодня в 13:03
Отличное достижение. Удивляет только, что в свои 26 лет Эстебан ни разу не вызывался в сборную Франции. И в заявку на ЧМ-2026 его не включили.
