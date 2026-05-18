Карпин объяснил отсутствие Сафонова и вызов Ибрагимова из МЮ в сборную

Главный тренер сборной России прокомментировал итоговую заявку футболистов, вызванных в национальную команду на летний сбор, в рамках которого пройдут товарищеские матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

Почему в окончательном списке всего на четыре игрока меньше, чем в расширенном

Если мы говорим о полевых игроках, то в итоговом списке 28 человек. При этом нам известно о некоторых проблемах со здоровьем ряда футболистов. Неясно, доедут ли они и смогут ли принять участие в матчах. Поэтому подстраховались и назвали 28 игроков – чтобы был запас, если кого‑то не сможем использовать на этом сборе.

С чем связано отсутствие в заявке Руслана Литвинова из «Спартака» и Александра Соболева из «Зенита»

С тем, о чём я сказал ранее. Есть нюансы. У нас есть информация об их состоянии, поэтому решили дать им восстановиться.

О вызове 18‑летнего Амира Ибрагимова из «Манчестер Юнайтед»

Мы предварительно общались, и уже по итогам этого общения решили пригласить его на сбор. Что касается игровых качеств Амира, то лучше обсудить их после сбора.

Рассчитывают ли в матче с Египтом на футболистов, участвующих в Суперфинале Кубка России, которые из-за этого пропустят несколько дней сбора

Да, рассчитываем. Финал Кубка — 24 мая, матч с Египтом — 28-го. Есть четыре дня. За это время они восстановятся и смогут принять участие. Возможно, не с первых минут, но выйти на замену — да.

Не жаловались ли игроки на длительность сбора с учётом отпуска

По поводу недовольства — не знаю, ко мне никто не обращался. РФС договорился и нашёл трех соперников, чего давно не было. Хорошо, что нашли.

Насколько показателен матч с Египтом, как с участником чемпионата мира

Очень показателен.

Как мотивировать футболистов в конце сезона, многие из которых, возможно, устали

Что касается усталости — я не понимаю такого подхода. «Конец сезона» — это просто название. Наши игроки в декабре отдыхали 30–40 дней. Говорить, что они устали после примерно 15 официальных матчей с января по май — абсурд. Игроки в европейских чемпионатах играют с августа без пауз, по 10–11 месяцев. У нас же в клубах это скорее начало сезона: три месяца соревновательного периода — март, апрель, май. Говорить об их усталости смешно.

Про невызов вратаря ПСЖ Матвея Сафонова

Вопрос не в его усталости, а в том, что он дошёл до финала Лиги чемпионов, который состоится 30 мая. В случае удачного для клуба исхода будет эйфория после победы, а в случае поражения будет огромное разочарование. Я с ним общался, и мы решили, что будет психологически тяжело перестроиться после такого финала.