Семак отдал бы все шесть прошлых титулов ради победы в сезоне 2025/26

1779101028

сегодня, 13:43

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче заключительного, 30-го тура РПЛ , по итогам которого клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России.

«Зенит» выиграл 11-е золото в российской истории, обойдя московский «Спартак». Для Семака титул стал седьмым в качестве главного тренера петербуржцев.