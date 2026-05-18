Семак отдал бы все шесть прошлых титулов ради победы в сезоне 2025/26

сегодня, 13:43

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче заключительного, 30-го тура РПЛ, по итогам которого клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России.

«Зенит» выиграл 11-е золото в российской истории, обойдя московский «Спартак». Для Семака титул стал седьмым в качестве главного тренера петербуржцев.

Это было очень нервно. Я думаю, что быстрый гол нам немножко помешал — ответственность пошла слишком [большая], мы стали упрощать игру. Начали хорошо: столько угловых, забили мяч, и впоследствии уже такая игра была нервная… Думаю, и «Ростов» был очень мотивирован, с первой до последней минуты старался изменить этот матч. Но мы сыграли надёжно. Если в первом тайме какие‑то полумоменты возникали у наших ворот, то в втором тайме их практически не было. Сыграли так, как нужно в таком матче. С достоинством справились. Поздравляю город, болельщиков. Вернули чемпионство.

Особенное ли для него чемпионство после годичного перерыва

Конечно, конечно. Я себя поймал на мысли перед этим матчем, что я бы все шесть предыдущих (титулов) не глядя отдал ради того, что было здесь.

Всё, что было в прошлом, осталось уже в прошлом. Мне искренне хотелось, чтобы ребята, которые присоединились к нам, своим трудом заслужили быть чемпионами. Все привыкли к максимальным достижениям, к максимальному результату. И даже один год без трофея — уже немножко грустновато в городе. Сейчас будет повеселее.

d4yv978yfhjp
сегодня в 15:27
Что делает четвертьвековая бестрофейность с людьми.
112910415
сегодня в 15:16
надо соглашаться ! )
Фил Кио
сегодня в 15:00
    Фил Кио
    сегодня в 14:38
    Карась не только рано пенальти поставил, не и удалил поздно,... получит выго... , пардон, не дополучит...
    Capral
    сегодня в 14:18, ред.
    Быстрый гол немного помешал? А, ну да, Карась поторопился- не в теме был, договаривались, поздней, пенальти поставить, в случае необходимости...
    f8zxf2h4c76c
    сегодня в 14:13
    Сначала выиграйте хоть одну игру у Зенита, а потом о покупках говорите.
    su9vt9jw4g9k
    сегодня в 13:57, ред.
    Привыкли там на болотах титулы покупать, а теперь вот ещё и выменивать не прочь
    f9wqsrxkeqz8
    сегодня в 13:54
    Что же ваш мошенник ничего не отдаст Карасеву, ему под силу было даже Кубок УЕФА купить.
    ar9m2w8jyan7
    сегодня в 13:53
    Это все слова, сказанные в эйфории очередной победы в чемпионате.
    brаtsкij
    сегодня в 13:52
      Groboyd
      сегодня в 13:47
      Ну прям цену так набивают этому юбилейному сезону.
      Гость
