Семак отдал бы все шесть прошлых титулов ради победы в сезоне 2025/26

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче заключительного, 30-го тура РПЛ, по итогам которого клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России.
«Зенит» выиграл 11-е золото в российской истории, обойдя московский «Спартак». Для Семака титул стал седьмым в качестве главного тренера петербуржцев.
Это было очень нервно. Я думаю, что быстрый гол нам немножко помешал — ответственность пошла слишком [большая], мы стали упрощать игру. Начали хорошо: столько угловых, забили мяч, и впоследствии уже такая игра была нервная… Думаю, и «Ростов» был очень мотивирован, с первой до последней минуты старался изменить этот матч. Но мы сыграли надёжно. Если в первом тайме какие‑то полумоменты возникали у наших ворот, то в втором тайме их практически не было. Сыграли так, как нужно в таком матче. С достоинством справились. Поздравляю город, болельщиков. Вернули чемпионство.
Особенное ли для него чемпионство после годичного перерыва
Конечно, конечно. Я себя поймал на мысли перед этим матчем, что я бы все шесть предыдущих (титулов) не глядя отдал ради того, что было здесь.
Всё, что было в прошлом, осталось уже в прошлом. Мне искренне хотелось, чтобы ребята, которые присоединились к нам, своим трудом заслужили быть чемпионами. Все привыкли к максимальным достижениям, к максимальному результату. И даже один год без трофея — уже немножко грустновато в городе. Сейчас будет повеселее.