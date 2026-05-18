«Реал» объявил об уходе капитана команды Карвахаля по окончании сезона

сегодня, 14:18

Защитник и капитан «Реала» покинет команду после окончания сезона.

Он присоединился к академии мадридского клуба в 2002 году в 10-летнем возрасте. С 2013-го выступал за первую команду, в составе которой выиграл 27 трофеев: у него по шесть побед в Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира, пять раз он выигрывал Суперкубок УЕФА , также у него четыре титула Ла Лиги и Суперкубка страны и две победы в Кубке Испании.

Карвахаль в общей сложности провёл 450 матчей за «Реал», забив 14 голов.