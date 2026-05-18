«Реал» объявил об уходе капитана команды Карвахаля по окончании сезона

сегодня, 14:18

Защитник и капитан «Реала» Даниэль Карвахаль покинет команду после окончания сезона.

Он присоединился к академии мадридского клуба в 2002 году в 10-летнем возрасте. С 2013-го выступал за первую команду, в составе которой выиграл 27 трофеев: у него по шесть побед в Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира, пять раз он выигрывал Суперкубок УЕФА, также у него четыре титула Ла Лиги и Суперкубка страны и две победы в Кубке Испании.

Карвахаль в общей сложности провёл 450 матчей за «Реал», забив 14 голов.

Lobo77
сегодня в 15:27
Последний из могикан...
Удачи Даниэль в другом клубе и иных ипостасях.
Спасибо, мадридиста, за Кубки и медали, это была славная охота!
shur
сегодня в 14:31
...И это ты - Бро, Gracias....!!!
сегодня в 14:28, ред.
...ключевоё слово "РЕШИЛ", кто ж от хорошего уходит, по хорошему!
...Был капитаном,ценным игроком, шёл упал,подскользнулся - Арбелоа, финита ля комендия! Бью челом мадридисту №1 Даниэлю
Карвахалю! Бро, лучшие годы с тобой в радостях и бедах! Спасибо за
мастерство,боль и болячки, спады и падения, радости до слёз,хала мадрид!!!
95-shishani-95
сегодня в 14:24
Спасибо, Дани! Очень хорошим игроком был, с характером! Такой уровень показывал, такие важные голы и ассисты на его счету. Чего стоят его гол в финале Лиги Чемпионов УЕФА и его ассист на Роналду, когда тот забил тот самый гол ударом через себя. Тренту бы такой характер. Помните, когда Карвахаль начал играть не очень? А потом он сел на диету и дал жару. Очень не хватает Реалу такого игрока.
drug01
сегодня в 14:21
Долго он поиграл и вот решил закончить...
Гость
