«Реал» объявил об уходе капитана команды Карвахаля по окончании сезона

Защитник и капитан «Реала» Даниэль Карвахаль покинет команду после окончания сезона.
Он присоединился к академии мадридского клуба в 2002 году в 10-летнем возрасте. С 2013-го выступал за первую команду, в составе которой выиграл 27 трофеев: у него по шесть побед в Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира, пять раз он выигрывал Суперкубок УЕФА, также у него четыре титула Ла Лиги и Суперкубка страны и две победы в Кубке Испании.
Карвахаль в общей сложности провёл 450 матчей за «Реал», забив 14 голов.
Удачи Даниэль в другом клубе и иных ипостасях.
Спасибо, мадридиста, за Кубки и медали, это была славная охота!
...Был капитаном,ценным игроком, шёл упал,подскользнулся - Арбелоа, финита ля комендия! Бью челом мадридисту №1 Даниэлю
Карвахалю! Бро, лучшие годы с тобой в радостях и бедах! Спасибо за
мастерство,боль и болячки, спады и падения, радости до слёз,хала мадрид!!!