«Век прожить – не поле перейти». Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством

сегодня, 14:29

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обратился к «Зениту» с поздравлением после победы в чемпионате России.

«Век прожить – не поле перейти». Поздравляю всех болельщиков петербургского «Зенита» с победой в столетнем сезоне!

Вековую историю борьбы и побед на футбольных полях команда увенчала золотыми буквами «Зенит – чемпион!», и вписала свои имена в летопись великого, легендарного клуба. Молодцы!

Во второй век нашей эры клуб «Зенит» входит чемпионской поступью, являясь самым титулованным российским клубом, самым популярным футбольным клубом России и Восточной Европы. Так держать, и помнить – «век протянется – всего достанется».

Петербург – столица российского футбола! «Зенит» – чемпион!

ngf296qqphv8
ngf296qqphv8 ответ k4unxsz56c47 (раскрыть)
сегодня в 15:37
Мечтать иногда вредно. А дядя Миля празднует победу!!!!!
x2gu9pbuuay6
x2gu9pbuuay6 ответ 8p9eue4gey4z (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 15:34, ред.
Ты, Мишанька, как отец Фёдор у инженера Брунса - не знаешь откуда тебя ждать с очередной ценной репликой! Ну в смысле с какого клона вылезешь - не угадать как ни пытайся)))

664r8y497g6p
664r8y497g6p ответ k4unxsz56c47 (раскрыть)
сегодня в 15:29
Опять все если бы, да как бы и в итоге четвертое место, лучшее за последние годы.
shur
сегодня в 15:28, ред.
..Ну до века мне всего ничего - тридцаточку в лёгкую ! Может и многострадальное "Динамо" /Москва/ за это время порадует Старика золотишком, аминь!!!
cwyn5gqrq8yx
cwyn5gqrq8yx ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 15:21
Так же точно как дважды два - пять!)
Romeo 777
сегодня в 15:21
Слава Газпрому 🔥 и работягам из ХМАО и ЯНАО 😁
112910415
сегодня в 15:20
точно юбилей-то ?
k4unxsz56c47
сегодня в 15:03
Если б не кривоногий Боселли, хряпал бы ты сейчас, дядя Миля, барбариску за обе щёки, как и в прошлом году
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:57
Радость от Победы понятное, но слишком много слов...
zxaeyu7t3xwj
zxaeyu7t3xwj ответ vt7xc2kfw7sv (раскрыть)
сегодня в 14:41
Сам понял, что написал?
vt7xc2kfw7sv
сегодня в 14:38
Интересно у лазурных происходит - когда вымутили чемпионство, тогда и юбилей. Так-то вроде 2026 минус 1925 равняется 101)
77xqad2nx5wr
сегодня в 14:36
Зенит чемпион!!!
