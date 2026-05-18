В Иране приняли решение об участии сборной на чемпионате мира 2026 года

сегодня, 14:49

Сборная Ирана выступит на чемпионате мира 2026 года в США. Международная федерация футбола (ФИФА) предоставила иранской стороне гарантии относительно соблюдения всех прав спортсменов. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

Решение об участии национальной сборной Ирана по футболу в чемпионате мира принято на основе оценок министерства спорта и молодёжи и футбольной федерации. Два дня назад в Турции состоялась хорошая встреча между представителями футбольной федерации и высокопоставленными руководителями ФИФА, и нам было гарантировано, что ФИФА приложит все усилия для обеспечения соблюдения хозяевами турнира регламентов ФИФА.

17 мая генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем заявил, что в Турции продуктивно прошла встреча представителей организации и Федерации футбола Ирана. По её результатам в ФИФА ожидают, что Иран будет участвовать в ЧМ-2026.

