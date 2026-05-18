Помощники Тедеева продолжат работу в «Акроне» на время стыковых матчей

Исполняющим обязанности главного тренера «Акрона» назначен Мурат Искаков.
Как сообщила пресс-служба тольяттинского клуба, решением руководства все тренеры, которые входили в штаб Заура Тедеева, продолжат работу с командой на время стыковых матчей за право сохранить место в Российской Премьер-Лиге.
17 мая, после матча заключительного тура с «Крыльями Советов» (1:4) клуб прекратил работу с Тедеевым.
В переходных играх занявший в турнирной таблице РПЛ итоговое 13-е место «Акрон» сыграет с «Ротором», ставшим четвёртым в Первой лиге. Первый матч пройдёт 20 мая в Волгограде, ответный — 23-го числа в Самаре.