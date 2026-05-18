Помощники Тедеева продолжат работу в «Акроне» на время стыковых матчей

вчера, 15:28

Исполняющим обязанности главного тренера «Акрона» назначен Мурат Искаков.

Как сообщила пресс-служба тольяттинского клуба, решением руководства все тренеры, которые входили в штаб Заура Тедеева, продолжат работу с командой на время стыковых матчей за право сохранить место в Российской Премьер-Лиге.

17 мая, после матча заключительного тура с «Крыльями Советов» (1:4) клуб прекратил работу с Тедеевым.

В переходных играх занявший в турнирной таблице РПЛ итоговое 13-е место «Акрон» сыграет с «Ротором», ставшим четвёртым в Первой лиге. Первый матч пройдёт 20 мая в Волгограде, ответный — 23-го числа в Самаре.

PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ a8trdp2qkz5u (раскрыть)
вчера в 19:09
В Волгограде любят футбол и ходят.
вчера в 19:06, ред.
Дать руководить еще две встречи в стыках не судьба?.Помню как Акрон,в прошлом сезоне закрепившись уже прочно по таблице в концовке сезона играл с Ахматом,тогда,который так нуждался в очках.Не думал,что сказка может так закончится быстро.Хоть и ушел,но вслучаи провала в стыках,вся вина на тренере,так его запомнят.
вчера в 16:06
У Акрона ни поля нет нормального, ни тренера, ни поддержки. У Ротора есть все, удачи Ротору и выхода в РПЛ.
вчера в 15:58
Интересные матч нас ожидает....но думаю что Ротор выйдет в РПЛ...
вчера в 15:54
Акрон будет хорошо играть в пердиве.
вчера в 15:53
Всё таки удивительно, сколько команд, в Самаре наступают на одни и те же грабли, но никто никаких выводов не делает... В течении одного месяца, сначала, Локо катастрофически проиграл Крыльям центр поля, затем, Спартак, в точно такой же манере уступил в Самаре, а теперь еще и Акрон пролетел- проваливаясь в середине поля, при контр атаках КС. Kазалось бы, на чужих ошибках всегда учиться легче. Но нет, как по копирку, все трое проваливали середину поля...
вчера в 15:40
Толку от их работы никакой, провалили сезон.
