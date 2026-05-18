Флик подписал новый контракт с «Барселоной»

вчера, 15:59

«Барселона» объявила о продлении контракта с главным тренером Хансом-Дитером Фликом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Немецкий специалист работает в каталонском клубе с лета 2024-го. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании в последних двух сезонах.

DXTK
DXTK ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:11, ред.
Ну почему нельзя Фрика критиковать за результат в ЛЧ??????....он вылетает не от фаворитов турнира....Интер или Атлетико это команды второго эшелона за борьбу за победу....... если бы вылетели от ПСЖ, Баварии, ....... то можно было сказать ну что вы хотите как бороться с такими командами когда нету качественного состава и немец выжимает из них максимум......

А еще проиграли нынешнему Челси 3-0.........никого из фаворитов Флик в ЛЧ так и не обыграл..........вот и все.......

и еще второй сезон подряд Барселона оказывается в более легкой сетке турнира....... где они главный фаворит на выход в финал.....какие там Арсенал и Атлетико.....это вообще команды без побед в ЛЧ за всю историю....... как бы их не приравнивали сегодня к фаворитам турнира.... а вышедшие в плейофф Ньюкасл, Спортинг Тоттенхэм и Буде Глимт это вообще команды уровня ЛЕ...........

Если в прошлом сезоне был полуфинал, то в этом все ждали явно финала, но Флик сделал шаг назад 1/4. Спасло то по сути от Провала это безогооврочная победа в чемпионате..........но проиграть чемпионскую гонку с Арбелоа это надо было бы очень постараться.........за это и держаться что пока он не пускает Реал выше себя.......
вчера в 21:54
Значит Флик и дальше будет глумиться над Реалом........
Lionel Messi-10
вчера в 21:33
Самое логичное решение, в любом случае в данный момент для Барсы нет тренера лучше, это 100%
Барсе бы усилить некоторые позиции и результаты будут еще лучше
Валерыч
вчера в 18:35
Флик в целом подходит "Барселоне", но нужно оборону укреплять и научиться вскрывать "автобусы", поработать над тактикой, она должна быть более гибкой и сбалансированной. Тогда вполне возможно и в ЛЧ успехи придут.
Nenash
вчера в 17:39
Флик создан для этой небогатой Барсы.. ☝️
Capral
вчера в 17:16, ред.
Я тут кое-кому хочу объяснить, что дело не в том, кому Интер проиграл-0:5, не о нем речь, а про то, что Барса против закрытых команд играть не умеет... Для начала, хоть в суть вопроса надо вникнуть, а не историю перечислять, взятую из российских пабликов или Википедии...

Барса второй год подряд вылетает от однотипных соперников в ЛЧ. Это наверное о чём то говорит. А в этом сезоне- уже дважды от Атлетико...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:12
...в лучшие времена,когда "Барса" была сильна во всём, эти "супер спартаковские" кружева, как у удава кольца на цыпленка,наводили страх и беспомощность на врага сзади,в середине, впереди....!!!
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:07
Это точно- одного желания недостаточно, нужно еще умение и грамотный подход, а это то, чего нет у Флика.
Alex_67
вчера в 17:06
А что же, увольнять его за два чемпионства подряд? Правда пропускает Барселона многовато, зато больше всех забивает. Главное, что Флик не ноет, как это делал Хави, а работает с теми, кто есть. Лига чемпионов? Вообще отдельная тема. Чтобы ее выиграть, одного желания недостаточно...
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:56
...воруешь цитаты,Друже!!! ..."Кто бы сомневался!" Кратно и содержательно!!! =))
Karkaz
вчера в 16:50, ред.
Не вижу смысла вообще критиковать Флика за результаты в ЛЧ. Симеоне так до сих пор её и не выиграл. Гвардиола только с восьмой! попытки выиграл с МС. При чём тот же Пеп в ЛЧ жёстко проваливался с Баварией проигрывая разгромно.
Что самое интересное, хвалённый Интер с Индзаги, в прошлом году прошёл Барсу, но в финале с треском проиграл ПСЖ. А это о чём говорит? Что не важно в какой футбол ты играешь, с высокой линией или низкой, в системный футбол или нет, проиграть может любой на любой стадии. Тот же ПСЖ, в прошлом сезоне обыгрывала Астон Вилла, французы еле ноги унесли, а чуть позднее их громил Челси. И не удивлюсь, если Арсенал не даст ПСЖ взять второй кубок подряд.
112910415
вчера в 16:32
работать, работать !
Mangur
вчера в 16:25
Поздравляю Барсу с успехом.
Capral
вчера в 16:18
Кто бы сомневался. Хотя еще в прошлом году, он заявлял, что этим летом, вероятно покинет команду. Если говорить о работе Флика в Барселоне, то можно выделить ряд, как безусловно ярких моментов, так и однозначно провальных. Яркие- это конечно сумасшедшая, безудержная атака Барсы, игра Ямаля и тд. Из негативных- это изжившие себя оф.ловушки и безграмотная игра в обороне... Но главное, это отсутствие грамотного баланса в игре Барсы- между линией обороны и центром поля, полное отсутствие взаимодействия между линиями... Ну и конечно, неумение Флика играть против грамотно закрытых команд- Интера, Атлетико и других. Флик, понимая, что еще со времен сб.Германии не умеет выстраивать правильную стратегию и неумение читать соперника, главное внимание в Барселоне уделил атаке, где чувствуется явный перекос в атакующую линию. В прошлом сезоне- это принесло много трофеев и ярких побед. Но в этом сезоне появились вопросы по неубедительной игре команды в различных турнирах и не очень содержательной игре в целом. Другими словами, то, что в прошлом году работало практически безотказно, в этом- подвергается сомнению, и по делу.
Ну и конечно, Флик сделал Барселону- максимально зависимой от одного игрока.
Не хочу называть Барселону картонной командой как Баварию, но и крепкого стержня, основания, в её игре не чувствуется...........................................
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:17
Ему бы в Лиге Чемпионов подтянуть результаты...
