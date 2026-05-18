Флик подписал новый контракт с «Барселоной»

1779109165

вчера, 15:59

«Барселона» объявила о продлении контракта с главным тренером . Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Немецкий специалист работает в каталонском клубе с лета 2024-го. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании в последних двух сезонах.