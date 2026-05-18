Флик подписал новый контракт с «Барселоной»
«Барселона» объявила о продлении контракта с главным тренером . Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года с возможностью продления ещё на один сезон.
Немецкий специалист работает в каталонском клубе с лета 2024-го. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании в последних двух сезонах.
Что самое интересное, хвалённый Интер с Индзаги, в прошлом году прошёл Барсу, но в финале с треском проиграл ПСЖ. А это о чём говорит? Что не важно в какой футбол ты играешь, с высокой линией или низкой, в системный футбол или нет, проиграть может любой на любой стадии. Тот же ПСЖ, в прошлом сезоне обыгрывала Астон Вилла, французы еле ноги унесли, а чуть позднее их громил Челси. И не удивлюсь, если Арсенал не даст ПСЖ взять второй кубок подряд.