В сборной России объяснили выбор вратарей на летний сбор

Тренер вратарей сборной России прокомментировал выбор голкиперов, вызванных в национальную команду на летний сбор, в рамках которого пройдут товарищеские матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

В заявку вошли из петербургского «Зенита», выступающий за московский «Локомотив» , представитель «Краснодара» и из столичного «Спартака».

О причинах отсутствия в заявке Матвея Сафонова

30 мая Матвей вместе с ПСЖ примет участие в финале Лиги чемпионов. Сезон у него закончится позже, чем у других наших игроков. Если учесть, что в Каир на товарищескую игру с Египтом он приехать не сможет, то совместно с Валерием Георгиевичем Карпиным и Матвеем было принято такое решение.

Как выбирали вратарей на предстоящий учебно-тренировочный сбор

За последние пять лет второй раз случилось так, что вызываются вратари из первой четвёрки РПЛ . И это не случайно, потому что каждый из них – и Денис Адамов в «Зените» и Антон Митрюшкин, которого недавно «Локомотив» выбрал капитаном, причём заслуженно, – сделали очень много, чтобы «Зенит» и «Локомотив» находились на этих позициях и боролись за медали.

На этот сбор впервые с октября вызван Саша Максименко. Нельзя сказать, что прошлой осенью он играл плохо, но, может быть, не так часто выручал команду. В тот момент игра в обороне «Спартака» оставляла желать лучшего, но после зимнего перерыва Саша успел принести «Спартаку» немало очков.

Стас Агкацев весной вытащил несколько матчей «Краснодара». И, наверное, можно сказать, что во всех последних играх он спасал в ключевых эпизодах, когда ситуация могла поменяться в любой момент и «Краснодару» удавалось побеждать. Стас уже два года держит высокую планку, но в отличие от прошлой весны он принёс уже немало очков своими спасениями.

Как планируется распределить игровое время между ними