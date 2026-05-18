Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Исмаэл Силва продлил контракт с «Ахматом»

вчера, 17:48

Полузащитник Исмаэл Силва продлил контракт с «Ахматом». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Грозного.

Бразильский легионер грозненцев Исмаэл Силва продлил контракт с клубом по схеме «1+1». Впервые Исмаэл перешел в «Ахмат» летом 2017 года. На короткое время футболист уехал в чемпионат Саудовской Аравии и вернулся в «Ахмат» в 2024 году. Он принял участие в 178 официальных матчах грозненской команды, в которых забил 8 голов и отдал 17 голевых передач. Желаем Исмаэлу еще много игр и голов за «Ахмат».

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноФлик подписал новый контракт с «Барселоной»
Вчера, 15:59
Официально«Реал» объявил об уходе капитана команды Карвахаля по окончании сезона
Вчера, 14:18
Моуриньо оценил в 99% вероятность того, что останется в «Бенфике»
17 мая
СлухиНазвана сумма отступных в контракте Думфриса с «Интером»
16 мая
Официально«Спартак» объявил, что Бонгонда покидает клуб
16 мая Фото
СлухиСтали известны детали нового контракта Фассона с «Локомотивом»
16 мая
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:00
Хорошая новость,заслуживает.Поменьше бы карточек хотелось бы,чтобы он получал.)))
9nb8n5ufykeb
9nb8n5ufykeb
вчера в 17:54
Пусть ему повезет в Ахмате и РПЛ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 