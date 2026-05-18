Исмаэл Силва продлил контракт с «Ахматом»
1779115688
Полузащитник продлил контракт с «Ахматом». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Грозного.
Бразильский легионер грозненцев Исмаэл Силва продлил контракт с клубом по схеме «1+1». Впервые Исмаэл перешел в «Ахмат» летом 2017 года. На короткое время футболист уехал в чемпионат Саудовской Аравии и вернулся в «Ахмат» в 2024 году. Он принял участие в 178 официальных матчах грозненской команды, в которых забил 8 голов и отдал 17 голевых передач. Желаем Исмаэлу еще много игр и голов за «Ахмат».
["news\/1428114\/arsenal-bernli","news\/1428113\/indzagi-simone-al-hilyal","news\/1428112\/dumfris-denzel-liverpul","news\/1428111\/lokomotiv","news\/1428110\/kononov-oleg-torpedo","news\/1428109\/barselona","news\/1428108\/galickiy-sergey-krasnodar","news\/1428107\/gvardiola-pep-manchester-siti","news\/1428106\/sarri-mauricio-lacio","news\/1428105\/pavar-benzhamen-inter","news\/1428104\/semak-sergey-zenit","news\/1428103\/chernov-nikita-lokomotiv","news\/1428102\/semak-sergey-zenit","news\/1428101\/shabarov-ivan-rossiya-do-21","news\/1428100\/egipet-rossiya","news\/1428099\/sutormin-aleksey-krylya-sovetov","news\/1428098\/doku-zheremi-manchester-siti","news\/1428096\/ryudiger-antonio-real","news\/1428095\/rotenberg-boris-lokomotiv","news\/1428094\/dembele-usman","news\/1428093\/yamal-lamin-ispaniya","news\/1428092\/dzhikiya-georgiy-antalyaspor","news\/1428091\/vahaniya-ilya-chistyakov-dmitriy","news\/1428090\/gusev-rolan-dinamo","news\/1428088\/lopes-fermin-ispaniya","news\/1428087\/kafanov-vitaliy-rossiya","news\/1428086\/nicca-sent-eten","news\/1428085\/flik-hans-diter-barselona","news\/1428084\/lopes-fermin","news\/1428083\/iskakov-murat-akron"]