«Динамо» может продлить Гусева либо вернуть Шварца на пост главного тренера

Руководство московского «Динамо» в ближайшие десять дней примет решение по кандидатуре главного тренера на следующий сезон.
По информации источника, в шорт-лист клуба входят два специалиста. «Динамо» рассматривает вариант продления контракта с Роланом Гусевым, действующее соглашение которого рассчитано до конца текущего сезона.
Вторым кандидатом является Сандро Шварц. Немецкий тренер уже работал с московской командой с 2020 по 2022 год.
Окончательное решение — сохранить нынешний тренерский штаб или вернуть иностранного специалиста — будет принято в ближайшие дни.
Знаешь, Володя, раньше, в советское время, если у Динамо что-то не ладилось или были поражения, то в Клуб приходили генералы и устраивали разнос, со словами: "Не хотите играть?! Автомат в руки- и на Священные рубежи Родины"!!! А сейчас, что- проиграли и хрен с ним, никакой ответственности...