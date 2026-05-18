«Динамо» может продлить Гусева либо вернуть Шварца на пост главного тренера

вчера, 17:56

Руководство московского «Динамо» в ближайшие десять дней примет решение по кандидатуре главного тренера на следующий сезон.

По информации источника, в шорт-лист клуба входят два специалиста. «Динамо» рассматривает вариант продления контракта с Роланом Гусевым, действующее соглашение которого рассчитано до конца текущего сезона.

Вторым кандидатом является Сандро Шварц. Немецкий тренер уже работал с московской командой с 2020 по 2022 год.

Окончательное решение — сохранить нынешний тренерский штаб или вернуть иностранного специалиста — будет принято в ближайшие дни.

Capral
Capral ответ rawvvmtc46y9 (раскрыть)
вчера в 23:43
А так- случайные и всё...
rawvvmtc46y9
rawvvmtc46y9 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:34
Лукойл, Газпром, ВТБ, да- это случайные люди в футболе... Это как?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:24
И Гусев хорош и Шварц. Но Гусев лучше
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 22:52
Нельзя просто так взять и вернуть Шварца в Динамо...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:18
Володя, я всецело разделяю твой исторический оптимизм, но я, до этого счастливого времени- точно не доживу. Но я верю, что всё возвращается на круги своя, а значит- вернется и это...))) Но пока, мы живем настоящим, каждый в своей скорлупе, в надежде на скорое счастливое будущее...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:08
"Я тоже, по сей день верю в Идеалы Марксизма-Ленинизма, хотя и понимаю, что я, точно, до этого не доживу."

Витя, вспомни, ну, например, 1980-й год: Олимпиада в Москве, СССР - одна из двух ведущих держав мира и всё такое прочее.
Прошло 11 лет, и - ФСЁ!
Откуда взялось???
Так, полагаю, будет и в будущем.
Возможно, что очень скоро...
По историческим меркам, разумеется...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:57
Дружище, ты- неисправимый Романтик и Идеалист, верящий в счастливое будущее мирового футбола или российского, как минимум!!!))) Я тоже, по сей день верю в Идеалы Марксизма-Ленинизма, хотя и понимаю, что я, точно, до этого не доживу. Но, Блажен- кто Верует...........................................
Конечно я с тобой во всём согласен, только, это мало что меняет, увы.(((
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:52, ред.
"В ЦСКА много лет был человек, который разбирался и разбирается в футболе и очень тонко- это Гинер."

Ключевое слово, как ты правильно подметил, "БЫЛ".
Да и гейропейский футбол посмотри.
Что, много ли футбольных специалистов или просто людей, любящих футбол очень долгое время, в ведущих клубах гейропы на первых ролях?
Вон, ФУТБОЛЬНАЯ Англия так, например, уже под шейхами из Саудовской Аравии и ОАЭ.
Шейхи что, очень в футболах разбираются?
Как и во всём мире СЕЙЧАС футбол - обычная раскрутка бабла.
У кого-то лучше получается, у кого-то хуже, но вернуть отношение к спорту вообще и футболу в частности при таких "жизненных ценностях", которые сейчас усиленно ВБИВАЮТСЯ в умы людей, боюсь, ПОКА невозможно.
Россия, к сожалению. не исключение...
Должно пройти много времени и вырасти, может, не одно поколение, чтобы отношение в обществе, в т. ч. к спорту, поменялось...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:42
Во всём с тобой согласен, кроме одного. В ЦСКА много лет был человек, который разбирался и разбирается в футболе и очень тонко- это Гинер. Другое дело, что сейчас он не решает единолично все проблемы клуба, поэтому и неприятности имеются- как например с Челестини. Но раньше, этот человек 20 лет, один держал клуб и ЦСКА выиграл, всё, что возможно. Лукойл, Газпром, ВТБ, да- это случайные люди в футболе...

Знаешь, Володя, раньше, в советское время, если у Динамо что-то не ладилось или были поражения, то в Клуб приходили генералы и устраивали разнос, со словами: "Не хотите играть?! Автомат в руки- и на Священные рубежи Родины"!!! А сейчас, что- проиграли и хрен с ним, никакой ответственности...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:20
"Но я всегда говорил и говорю- в ВТБ нет ни одного человека в руководстве, который, хоть немного понимал бы в футболе."

Витя, открою тебе СТРАШНУЮ ТАЙНУ!
В Лукойле НИКОГДА НЕ БЫЛО И ДО СИХ ПОР НЕТ человека, который бы, ну, если НЕ ПОНИМАЛ футбол, РАЗБИРАЛСЯ в нём, как футбольный специалист, то хотя бы ЛЮБИЛ футбол и Спартак, в частности, разбирался в нём НА УРОВНЕ БОЛЕЛЬЩИКА СО СТАЖЕМ. Да и просто болельщика.
Ничего: живут и процветают.
Да ещё и бабло имеют от продажи спортивной атрибутики.

А если СУПЕРСЕКРЕТНУЮ ТАЙНУ открыть, так, В ЗЕНИТЕ ТО ЖЕ САМОЕ!
Равно, как и у паровозов, и в ЦСКА.

Как в том анекдоте, где "да, у меня нет голоса, но зато папа - председатель жюри". )
Lobo77
Lobo77 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:18, ред.
Всех посмотреть это и есть Гусев.
А то что пишут про Шварца это чтоб Ролан не подумал что он единственный вариант и нос не задрал.
Vadik
Vadik
вчера в 21:14
А сам немец этого хочет?)))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:13
Привет, Володя!!!
Мне что Гусь, что шварц- одно и тоже. Первый- сомнительный начинающий тренер, другой- обычный проходимец и карьерист. Но я всегда говорил и говорю- в ВТБ нет ни одного человека в руководстве, который, хоть немного понимал бы в футболе. Если после всего, что шварц натворил, его снова хотят видеть в клубе, значит чинушам просто всё равно, главное- избавиться от головной боли и будь что будет...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:03
Привет, Витя! А чего ты так разволновался-то?
Если "решат продлить...", то продлят, а если захотят "вернуть иностранного специалиста", то, значица, вернут.
Все ходы-то уже определены - либо первый, либо - второй.
Смотри и реагируй уже по факту. )
Gotlib
Gotlib
вчера в 20:54, ред.
Гусь своими гусиными лапками отхлестал по щам сначала Мусая, а потом и Талалая, так что вполне заслужил продление контракта. А Шварц, если бы не поддался давлению, то мог бы в 2022 году остаться в Динамо. Тогда смелости не хватило, а сейчас место уже занято. Надеюсь руководство Динамо оставит Гусева на тренерском мостике.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:40
Не верь словам "немецкое качество". Никакого немецкого качества нет и в помине- это многолетний миф!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:36
...да это мне знакома до боли! Как я копил на новый Темп ТВ цветной (680 руб) на Маг Юпитер,
мало того надо блат иметь в магазине,чтобы хапнуть и на руку чирик положить! Но,блин, в этом кайф какой то был,благополучие...!!!
shur
shur ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:33
...а как Он там,жив здоров, в принципе "хорошечно",
Я за движение в Клубе,положительное...!
DXTK
DXTK ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:21
Можно просто Златетский Гусь........для все друзей.

PS А если старину Гуса Хиддинка назначить в Динамо))))))
DXTK
DXTK
вчера в 20:18
Да оставте Гусева........хватит этих шарлатанов Карпиных Шварцев и прочих........
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:00
В СССР, помнишь, как купили мебель- так на всю жизнь- детям, внукам.))) А тут, каждые 8-10 лет люди меняют мебель, покупают новую, выбрасывают старую. Другой раз, на шпере можно найти почти новый музыкальный центр. Немцы не носят в ремонт технику, как когдато у нас, сразу покупают новую.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:55, ред.
...а главное - качество, за шо и балакаем! Это не наша квартира с вечным ремонтом после въезда, это не наш авто,лёжа всю жизнь под ней, это не наша электроника,то пасик полетит,то плёнку не купишь!!! Вот в чём разница,не кол-ве, а в качестве!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:52
В Германии, для любого гражданина, для немца тем более, важны три главных условия: семья, дом, работа. Ни шмотки, ни аппаратура, ни машины (их, в каждой семье по несколько штук) не важны.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:48
...споры, это я нашем,наболевшем,разные люди тут шастуют на сайте! Про хату, без излишеств, значит по немецки, строго и качественно!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:43
В квартире, очень скромной, без излишеств, больше похожую на мастерскую художника.))) Но всё что мне надо у меня есть. А спорить мне не с кем и ни к чему.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:32
....категорически,не с кем не спорь! Чай ковского Петра Ильича и в сад под цветущую яблоню! Вить ты в частном доме или в квартире обитаешь...?! (....не скромный вопрос,можешь не отвечать?!)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:27
Немного устал сегодня, ты прав.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:26
...Всё, Друже, у тебя сил нет ответить, Я понял =))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:25
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:21
...От сказок Шварца, до Гусиной фермы,
Молва в народе пронеслась!
Сначало сказку Вы попросите при входе!
Затем Гуся под яблоками, Богу помолясь!!!
