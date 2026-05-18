Ямаль рискует пропустить два первых матча Испании на ЧМ-2026

Вингер «Барселоны» и сборной Испании пропустит стартовые матчи чемпионата мира 2026 года из-за травмы.

По информации источника, футболист не успеет восстановиться после повреждения подколенного сухожилия к началу турнира. Ямаль пропустит матч первого тура группового этапа против сборной Кабо-Верде, который состоится 15 июня.

Участие вингера во второй встрече против Саудовской Аравии, запланированной на 21 июня, также остается под вопросом. Медицинский штаб оценивает шансы на его восстановление как минимальные.