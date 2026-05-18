Ямаль рискует пропустить два первых матча Испании на ЧМ-2026

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль пропустит стартовые матчи чемпионата мира 2026 года из-за травмы.
По информации источника, футболист не успеет восстановиться после повреждения подколенного сухожилия к началу турнира. Ямаль пропустит матч первого тура группового этапа против сборной Кабо-Верде, который состоится 15 июня.
Участие вингера во второй встрече против Саудовской Аравии, запланированной на 21 июня, также остается под вопросом. Медицинский штаб оценивает шансы на его восстановление как минимальные.
Ранее стало известно, что полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Фермин Лопес пропустит ЧМ-2026 из-за травмы.