Ямаль рискует пропустить два первых матча Испании на ЧМ-2026

вчера, 18:27

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль пропустит стартовые матчи чемпионата мира 2026 года из-за травмы.

По информации источника, футболист не успеет восстановиться после повреждения подколенного сухожилия к началу турнира. Ямаль пропустит матч первого тура группового этапа против сборной Кабо-Верде, который состоится 15 июня.

Участие вингера во второй встрече против Саудовской Аравии, запланированной на 21 июня, также остается под вопросом. Медицинский штаб оценивает шансы на его восстановление как минимальные.

Ранее стало известно, что полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Фермин Лопес пропустит ЧМ-2026 из-за травмы.

zc97tk4pne5p
вчера в 22:22
Нет ничего страшного если он пропустит старт, соперник это позволяет, лишь бы к плей-офф восстановился
shur
вчера в 19:42
...молодой ещё, а то рискнёт на всю жизнь, не дай Бог, так лучше отлежаться,чем на лекарство футболить,тьфу ты работать!!!
lazzioll
вчера в 19:40
шансы испанцев на выход из группы пошатнулись конечно. Кабо-Верде и Аравия... с другой стороны если чемп получится проходным - может вернутся к формату с меньшим количеством участников
Alex_67
вчера в 19:12
Ямаль на групповом этапе вообще не нужен команде, пусть восстанавливается. Личная статистика? У него вся карьера впереди — нагонит...
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:38
Плохо, но и без него должны справиться...
