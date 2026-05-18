Борис Ротенберг — младший может покинуть пост гендиректора «Локомотива»

По информации журналиста Ивана Карпова, генеральный директор московского «Локомотива» Борис Ротенберг — младший близок к уходу со своего поста.
Причиной возможной отставки стал конфликт функционера с главным тренером Михаилом Галактионовым. Ротенберг недоволен тем, что тренер прислушивается к мнению бывшего генменеджера «Химок» Дмитрия Поляцкина.
Отмечается, что гендиректор может обратиться к руководству клуба с требованием определиться с дальнейшей структурой управления. В случае ухода Ротенберга его место может занять заместитель генерального директора Дмитрий Балашов.