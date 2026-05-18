Хусанов, Доку и О’Райли претендуют на приз игроку сезона в «Манчестер Сити»

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила имена трех футболистов, претендующих на звание лучшего игрока сезона в составе «горожан».
В список вошли Жереми Доку, Абдукодир Хусанов и Нико О’Райли. Нападающий Эрлинг Холанд, возглавляющий список бомбардиров АПЛ, в финальный перечень не попал.
Ранее Доку признавался игроком месяца в сентябре, Хусанов — в январе и марте, а О’Райли получал эту награду в феврале и апреле.
О'Райли тоже проводит хороший сезон, но он скорее всего должен победить в номинации Лучший молодой игрок или открытие сезона!
Доку....ну тут хз, начал приносить пользу только в крайних матчах, а так, тот же Семеньо в разы лучше и сильнее, да и пользы принес больше, хотя в команде всего лишь с января