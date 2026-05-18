Хусанов, Доку и О’Райли претендуют на приз игроку сезона в «Манчестер Сити»

вчера, 20:15

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила имена трех футболистов, претендующих на звание лучшего игрока сезона в составе «горожан».

В список вошли Жереми Доку, Абдукодир Хусанов и Нико О’Райли. Нападающий Эрлинг Холанд, возглавляющий список бомбардиров АПЛ, в финальный перечень не попал.

Ранее Доку признавался игроком месяца в сентябре, Хусанов — в январе и марте, а О’Райли получал эту награду в феврале и апреле.

A.S.A
вчера в 20:44
Не сочтите это за предвзятость, но мне кажется, что именно Хусанов должен стать игроком года в Манчестер Сити! Кто бы мог подумать или поверить в то, что игрок из Узбекистана станет ОСНОВНЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ защитником такого большого клуба, как МС??? Думаю даже сам Пеп в это не верил, но Абдукодыр на поле доказал всем и вся, что он из себя представляет!!!
О'Райли тоже проводит хороший сезон, но он скорее всего должен победить в номинации Лучший молодой игрок или открытие сезона!
Доку....ну тут хз, начал приносить пользу только в крайних матчах, а так, тот же Семеньо в разы лучше и сильнее, да и пользы принес больше, хотя в команде всего лишь с января
