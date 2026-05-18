Сутормин покинет «Крылья Советов» летом в статусе свободного агента

вчера, 20:34

Александр Клюев, агент полузащитника «Крыльев Советов» Алексея Сутормина, заявил, что игрок покинет самарскую команду этим летом.

Сутормин покидает «Крылья Советов» по истечению контракта. Переговоров с клубом не будет. В ближайшее время будет известно о новой команде Алексея.

CCCP1922
сегодня в 00:17
Не тот ли это футболист, который однажды сообщил о том, какая зарплата для него минимальная? Честно говоря думал, что он в Крыльях Советов находится в аренде. Ладно Сутормин, а как у самарцев ситуация с долгами? Есть средства на усиление состава или продолжат арендовать игроков у других клубов?
Валерыч
вчера в 21:24
Интересно, а теперь он куда? В Первую лигу?
VeniaminS
вчера в 20:52
Что то часто стал менять команды .
Гость
