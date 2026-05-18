Молодёжная сборная России объявила состав на июньский сбор

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров назвал состав команды на июньский сбор. В его рамках российская команда проведет два товарищеских матча со сборной Ирака U23. Игры пройдут 5 и 10 июня в турецкой Анталье.
В итоговый список вошли 23 футболиста:
Вратари
Игнат Тереховский («Акрон»), Курбан Расулов («Динамо»), Даниил Ладоха («Родина»);
Защитники
Матвей Бардачев («Урал»), Платон Платонов («Нефтехимик»), Максим Жуков, Никита Бабакин (оба — «Ростов»), Ильяс Ахмедов («Динамо» Махачкала), Даниил Чевардин («Локомотив»), Кирилл Кистенев («Велес»), Артем Хмарин («Краснодар»);
Полузащитники
Михаил Умников («Волга»), Артем Пономарчук (ЦСКА), Виктор Окишор («Динамо»), Артем Сидоренко, Андрей Ивлев (оба — «Пари НН»), Виталий Бондарев («Урал»), Иван Бобер («Нефтехимик»), Тимофей Комиссаров («Челябинск»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Глеб Пополитов («Чайка»);
Нападающие
Александр Помалюк («Волгарь»), Степан Глотов («СКА‑Хабаровск»).
