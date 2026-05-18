Молодёжная сборная России объявила состав на июньский сбор

1779127026

вчера, 20:57

Старший тренер молодежной сборной России назвал состав команды на июньский сбор. В его рамках российская команда проведет два товарищеских матча со сборной Ирака U23. Игры пройдут 5 и 10 июня в турецкой Анталье.

В итоговый список вошли 23 футболиста:

Вратари

Игнат Тереховский («Акрон»), Курбан Расулов («Динамо»), Даниил Ладоха («Родина»);

Защитники

Матвей Бардачев («Урал»), Платон Платонов («Нефтехимик»), Максим Жуков, Никита Бабакин (оба — «Ростов»), Ильяс Ахмедов («Динамо» Махачкала), Даниил Чевардин («Локомотив»), Кирилл Кистенев («Велес»), Артем Хмарин («Краснодар»);

Полузащитники

Михаил Умников («Волга»), Артем Пономарчук ( ЦСКА ), Виктор Окишор («Динамо»), Артем Сидоренко, Андрей Ивлев (оба — «Пари НН»), Виталий Бондарев («Урал»), Иван Бобер («Нефтехимик»), Тимофей Комиссаров («Челябинск»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Глеб Пополитов («Чайка»);

Нападающие