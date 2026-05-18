Семак: «В истории РПЛ ещё не было чемпионов после такого плохого старта»

вчера, 21:09

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поздравил болельщиков и жителей города с завоеванием золотых медалей РПЛ, отметив, что этот сезон запомнился худшим стартом команды за последние 16 лет.

Сезон запомнился худшим стартом за последние 16 лет. Примеров в истории чемпионата РПЛ еще не было, когда команда так плохо начинала и смогла стать чемпионом.

Сам ход чемпионской гонки — это, конечно, интрига, которая держала всех болельщиков в напряжении практически до последней минуты. Прекрасный чемпионат. Третий год подряд мы боремся до конца, очень напряженная борьба. Рад, что в этом сезоне в серьезной конкуренции с «Краснодаром» мы смогли победить. Я поздравляю город, болельщиков с возвращением кубка в Санкт‑Петербург. Я рад, что в этом году будет хорошее настроение в городе на Неве.

youtomee
вчера в 22:00
А пенок столько было в пользу Зенита? Давайте уже полностью пройдемся по тому, что было, а что нет в истории РПЛ.
Bad Listener
вчера в 21:33, ред.
Пришлось проплачивать... Ой, навёрстывать упущенное. Интрига теперь как Зенит проведёт следующий рутинный сезон.
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:16
По-другому и не могло быть...
Гость
