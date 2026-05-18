Семак ответил на вопрос о лучшем клубе в истории российского футбола

Главный тренер «Зенита» высказался о спорах вокруг звания лучшего клуба в истории российского футбола.

И «Зенит», и «Спартак» добились выдающихся достижений в чемпионатах России, а «Спартак» — и в чемпионатах СССР . Можно добавить и другие клубы, которые являются грандами футбола. А все эти споры, кто лучше… «Зенит» любят во многих городах, регионах России. Для них мы и играем.