Семак ответил на вопрос о лучшем клубе в истории российского футбола

вчера, 21:35

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о спорах вокруг звания лучшего клуба в истории российского футбола.

И «Зенит», и «Спартак» добились выдающихся достижений в чемпионатах России, а «Спартак» — и в чемпионатах СССР. Можно добавить и другие клубы, которые являются грандами футбола. А все эти споры, кто лучше… «Зенит» любят во многих городах, регионах России. Для них мы и играем.

Победа в текущем сезоне позволила «сине-бело-голубым» обойти «Спартак» по количеству чемпионских титулов в российской истории. На счету «Зенита» теперь 11 золотых медалей, у московской команды — 10.

ПЕТЛЯ
вчера в 23:37, ред.
Меня до глубины носков тронула утонченная мысль Серёжи, насчёт любви к Зениту во многих городах России.
Я прям прослезился прозорливости и уму Семака, - не в бровь, а в глаз ! Это всё равно что белому в Гарлеме выйти из Бентли ночью, и при свете Луны проорать: "Эй, нигеры, я приехал, я здесь, и знаю, что вы меня любите ..."
jdp9mcd2v33t
вчера в 22:43
Вряд ли клуб из середины таблицы может быть лучшим.
За адекватность
вчера в 22:30
Вопросы конечно у журналистов.. ".— После 11-го трофея «Зенита» в РПЛ вопрос о лучшем клубе в истории российского футбола закрыт?" "Зенит" самый ТИТУЛОВАННЫЙ клуб в истории РПЛ на данный момент. А для простого болельщика, клуб за который он болеет, накинув пафоса скажем так, который в его сердце, будет ЛУЧШИМ в истории. Ну это исключительно на мой сугубо субъективный взгляд
Alex_67
вчера в 22:18
Семак высказался совсе не категорично...
Capral
вчера в 22:11
А мне нравился Спартак-90х и ЦСКА времен Вагнера и Димбия. Эти команды и считаю самыми интересными. Спартак-90х- это осколки советского Великого футбола, продолжение Великого Бескова. ЦСКА времен Вагнера и Думбия- самая интересная команда собранная из легионеров. Зенит с Данни и Халком, тоже по своему был симпатичным, но этой команде не хватало поэзии или даже романтики, какие были у Спартака и ЦСКА. Чемпионская эпоха Локомотива с Сёминым не нравилась, очень приземленный был футбол, в духе Юрия Палыча. Очень нравилась Алания Газзаева, с её невероятной кавказской самобытностью и техническим исполнением.
qqepz3kzgt2h
вчера в 22:07
Лучший клуб в истории российского футбола тот, который больше побеждал в чемпионатах России. При чем здесь спартак?
Bad Listener
вчера в 21:53
Да, только вот с Лукойлом Спартак завоевал один случайный титул без предварительной долгой работы и становления команды, а остальные 9 никто и не вспомнит уже. Так что лучший из худших сейчас Зенит по праву, хотя Краснодар симпатичнее.
drug01
вчера в 21:42
Однако у нас лучших клубов много...
