Семак ответил на вопрос о лучшем клубе в истории российского футбола

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о спорах вокруг звания лучшего клуба в истории российского футбола.
И «Зенит», и «Спартак» добились выдающихся достижений в чемпионатах России, а «Спартак» — и в чемпионатах СССР. Можно добавить и другие клубы, которые являются грандами футбола. А все эти споры, кто лучше… «Зенит» любят во многих городах, регионах России. Для них мы и играем.
Победа в текущем сезоне позволила «сине-бело-голубым» обойти «Спартак» по количеству чемпионских титулов в российской истории. На счету «Зенита» теперь 11 золотых медалей, у московской команды — 10.