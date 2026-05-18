Гвардиола покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона

вчера, 22:37

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.

По информации источника, заключительным матчем испанского специалиста во главе команды станет игра против «Астон Виллы» в финальном туре АПЛ, которая состоится 24 мая.

Ожидается, что клуб выступит с официальным заявлением в конце недели. Основным кандидатом на замену испанцу остается Энцо Мареска.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.

lobsterdam
сегодня в 00:20
Надоел со своим скучным, небританским футболом. А Мареска окончательно добьет Сити, как он сумел это сделать в Челси...
Ystavshiy
вчера в 23:51
Пеп в Реал?))

Это был бы хит сезона)
Ice van Reed
вчера в 23:10
Моуринью в Реале, видимо решил Португальцу не уступать, контракты продливают, но не факт, что тренер доработает
25процентный клоун
вчера в 23:00
Пеп легенда, а футбол их не любит
6vxctpdv2stu
вчера в 22:52
Ну что ... век Пепа в Англии закончен.... какой следующий чемп?
shur
вчера в 22:47
...Отовсюду сюрпризы, так и прут...!!!
...Сначало Левандовского с Гризманом проводили!
Ямаль с Фермином поспешили о здоровье рассказать!
И на десерт про Пепе сообщили,
Благую весть,не сесть,не встать!!!
Comentarios
вчера в 22:39
Они и внешне похожи
