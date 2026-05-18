Гвардиола покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона

вчера, 22:37

Главный тренер «Манчестер Сити» покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.

По информации источника, заключительным матчем испанского специалиста во главе команды станет игра против «Астон Виллы» в финальном туре АПЛ , которая состоится 24 мая.

Ожидается, что клуб выступит с официальным заявлением в конце недели. Основным кандидатом на замену испанцу остается Энцо Мареска.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.