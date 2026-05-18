Гвардиола покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.
По информации источника, заключительным матчем испанского специалиста во главе команды станет игра против «Астон Виллы» в финальном туре АПЛ, которая состоится 24 мая.
Ожидается, что клуб выступит с официальным заявлением в конце недели. Основным кандидатом на замену испанцу остается Энцо Мареска.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.
Это был бы хит сезона)
...Сначало Левандовского с Гризманом проводили!
Ямаль с Фермином поспешили о здоровье рассказать!
И на десерт про Пепе сообщили,
Благую весть,не сесть,не встать!!!