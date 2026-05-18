Галицкий прокомментировал итоги сезона для «Краснодара» в РПЛ

вчера, 22:54

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий обратился к команде после завоевания серебряных медалей чемпионата России сезона-2025/2026.

В своем заявлении в социальных сетях функционер поблагодарил игроков за исторический успех и отдельно отметил форварда Джона Кордобу, ставшего лучшим бомбардиром РПЛ с 17 голами, а также полузащитника Эдуарда Сперцяна, который стал лучшим ассистентом турнира с 16 результативными передачами.

Серебряные медали — это медали. И наконец-то Джон стал лучшим бомбардиром — он давно это заслужил. Эду доказал свой класс и с большим отрывом стал лучшим ассистентом.

Фил Кио
сегодня в 00:00
Комментировать и обсуждать игру Краснодара, как это делают многие коллеги по Соккеру, особенно Capral, чётко с расстановкой, с подробностями - не буду, да и не умею. А я хочу рассмотреть управленческую, практическую сторону работы т.н. менеджмента клуба Краснодар. Вот, для примера, игру 8 марта 26г. в Казани при температуре минус 16...17гр. на "бетонном" покрытии поля. Барьер по температуре в РФС минус 15гр., могли игру перенести, но тем не менее, сыграли, проиграли и три очка потеряли. Люди, отвечающие за обеспечение безопасности проведения матчей и футболистов, повели себя, как тупоголовые "быки".
Да, а в этот же день, Зенит при плюсовой температуре, проиграл в Оренбурге.
Занавес.
h632mj2bce56
вчера в 23:22
Краснодар должен выиграть Кубок, он его заслужил.
Capral
вчера в 23:11
Подводить итоги еще рано, надо финал сыграть. Но говоря про чемпионат, то на мой взгляд, Краснодар смотрелся ярче, интересней Зенита, но откровенно, силенок не хватило. Надо бы команде скамейку "удлинить". Есть конечно вопросы по составу. Приглашение Боселли не очень понимаю, как и не понимал приглашение Козлова. Насчет Сперцяна, да, по ассистам он неплох. Но не только в этом заключается роль распасовщика. Очень важно умение подержать мяч, успокоить игру, а это не всегда получается у Эдика, часто, он подвержен эмоциям, что сказывается на командных действиях. А вот, кто очень понравился, так это Никита Кривцов- моторище, движущая сила, бронепоезд, человек с двумя сердцами!!!!!!! Ну и конечно Агкацев- прогрессирующий не по дням, а по часам!!! Кордоба вне конкуренции, но он один на острие атаки и на финише сезона было видно, как подустал.
Удачи Краснодару в дальнейшем!!! Отличная команда!!!!!!!
shur
вчера в 23:03
...от Галицкого так и прёт магнитизмом, откуда это у него,пардон Он же бывший владелец и основатель сети "Магнит!...! Простых людей футбол особо не балует в наше неспокойное время!!!
jw7bmk9f42ur
вчера в 22:58
Класс то доказали, но чемпионство упустили.
uubb92x59e6f
вчера в 22:55
А Криш даже не вышел на их получение....
