Галицкий прокомментировал итоги сезона для «Краснодара» в РПЛ

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий обратился к команде после завоевания серебряных медалей чемпионата России сезона-2025/2026.
В своем заявлении в социальных сетях функционер поблагодарил игроков за исторический успех и отдельно отметил форварда Джона Кордобу, ставшего лучшим бомбардиром РПЛ с 17 голами, а также полузащитника Эдуарда Сперцяна, который стал лучшим ассистентом турнира с 16 результативными передачами.
Серебряные медали — это медали. И наконец-то Джон стал лучшим бомбардиром — он давно это заслужил. Эду доказал свой класс и с большим отрывом стал лучшим ассистентом.
Удачи Краснодару в дальнейшем!!! Отличная команда!!!!!!!
Да, а в этот же день, Зенит при плюсовой температуре, проиграл в Оренбурге.
Занавес.