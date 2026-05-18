Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2025/2026

Налоговая Каталонии не нашла коррупции в «деле Негрейры»

вчера, 23:03

Налоговая служба Каталонии опубликовала доклад по делу Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

По данным ведомства, выплаты «Барселоны» бывшему вице-президенту Технического комитета судей не были связаны с подкупом арбитров или влиянием на результаты матчей.

Проверка подтвердила переводы на сумму более 7,5 миллиона евро в 2001–2018 годах, однако транзакций в пользу действующих судей не выявила. Доказательств спортивной коррупции также не обнаружено.

Подписывайся в ВК
Все новости
Барселона
Перевод с mundodeportivo.com Фото: Сайт bbc
СлухиУ Арбелоа возник конфликт с защитниками «Реала» Гарсией и Каррерасом
16 мая
Официально«Мидлсбро» требует исключить «Саутгемптон» из финала за выход в АПЛ
16 мая
В Израиле обвинили футболиста Ямаля в разжигании ненависти
15 мая
Официально«Барселона» изучит слова Переса по «делу Негрейры»
12 мая
Флорентино Перес направит в УЕФА 600-страничное досье по «делу Негрейры»
12 мая
Мбаппе достал всех даже в Мадриде. Что случилось с Килианом в «Реале»
11 маяЕвгений Петров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии18
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:56
Перес остался с носом.
shur
shur
вчера в 23:06
..походу там и Перец, тьфу ты Перес участвовал?! Облом Босс?!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 