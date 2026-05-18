Руководство «Торпедо» приняло решение уволить Кононова

вчера, 23:10

По данным журналиста Ивана Карпова, руководство московского «Торпедо» приняло решение отправить в отставку главного тренера Олега Кононова.

Причиной увольнения стали неудовлетворительные спортивные результаты. В текущем сезоне Первой лиги команда заняла девятое место, тогда как годом ранее финишировала второй.

Bad Listener
сегодня в 00:20, ред.
Скучно, весенние обострение, надо уволить кого нибудь, ну тренера, кого же ещё. У Кононова конечно грандиозная карьера, грандиозная в своём падении. У нас медалей шарлатана не дают? Было бы очень кстати.
drug01
вчера в 23:56
Зачем брали его,ведь знали на что он способен!
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:33
Физруки очень редко способны давать результат...
7vd8ny2k33pd
вчера в 23:20
То принимают, то увольняют, цирк какой-то.
