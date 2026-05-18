«Арсенал» одолел «Бернли» в матче АПЛ

вчера, 23:57
Арсенал 1 : 0 Бернли Матч завершен

«Арсенал» выиграл у «Бернли» в матче 37-го тура АПЛ (1:0).

Единственный гол забил Кай Хаверц на 37-й минуте.

«Арсенал» занимает первое место (82 очка). «Бернли» идет 19-м (21 балл).

lobsterdam
сегодня в 00:24
Надо еще не споткнуться с КП на их поле да и надеяться на потерю очков Сити с Борнмутом и АВ недальновидно.
kovalev-barin
сегодня в 00:09
Мне, конечно, интересно, как в этом году работают правила в АПЛ.

Почему "рывок" за волосы для Личи это красная, фол Кукурельи в матче с Фулхемом - это красная, а подкат Хавертца прямой ногой выше голени - это недостаточно грубая игра?

Почему на угловых сносить вратарей можно, а если это не угловой, то Флемминг получает желтую?

Ну, в любом случае, Арсенал с Чемпионством. После матчей с Вэст Хемом и Бернли, думаю, это уже очевидно
A.S.A
сегодня в 00:08
Тяжелая победа против команды, которая уже вылетела в Шип.
Да, не зрелищная игра, скромная победа 1-0, но для нас сецчас главное ПОБЕДА!!! Остался один шаг до заветного чемпионства! (Ну или если Сити потеряет очки с Борнмутом, то мы чемпионы)
Судья как мне кажется ошибся, когда не удалил Хаверца, да, фол был не жестким, но это красная как по мне! Ну и главное, ребята рвали жоу ради этой победы)
Nenash
сегодня в 00:06
Легкая "эротика" на поле. И по игре тоже.. 🤭
Ystavshiy
сегодня в 00:03
Арсенал чемпион Англии, врят ли уже что-то изменится. Молодцы, заслужили.
Groboyd
сегодня в 00:00
Хаверц должен был быть удалён, арбитр пожалел немца, Арсенал и красную часть Лондона.
Гость
