«Манчестер Сити» хочет сохранить Гвардиолу, несмотря на слухи об уходе

сегодня, 00:37

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может покинуть клуб по окончании сезона.

Руководство клуба рассчитывает сохранить испанского специалиста, контракт которого действует до лета 2027 года. При этом, по данным источника, игроки и тренерский штаб ожидают его ухода после матча против «Астон Виллы».

Основным кандидатом на замену Гвардиоле называют Энцо Мареску, ранее работавшего его ассистентом в «Манчестер Сити».

lobsterdam
сегодня в 07:15
Сказал А , скажи Б! Уходя уходи, старая истина.
tx9mwp5mkrfq
сегодня в 06:42
Думаю, что еще годик будет рулить МС...
2tr6h3buaan3
сегодня в 05:31
Где МС найдет еще такого специалиста?
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:05
Гвардиола уходит ? Арсенал ну просто обязан сделать так, чтоб Пеп остался ! И Артета сделает !!!)))
Mangur
сегодня в 00:44
Руководство заинтересованы в Гвардиолле.Понять можно
Comentarios
сегодня в 00:43
Скучно без него будет в АПЛ
Capral
сегодня в 00:40
Гвард цену себе набивает, якобы своим уходом. Но я за то, чтобы он остался.
