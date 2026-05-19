«Манчестер Сити» хочет сохранить Гвардиолу, несмотря на слухи об уходе
Главный тренер «Манчестер Сити» может покинуть клуб по окончании сезона.
Руководство клуба рассчитывает сохранить испанского специалиста, контракт которого действует до лета 2027 года. При этом, по данным источника, игроки и тренерский штаб ожидают его ухода после матча против «Астон Виллы».
Основным кандидатом на замену Гвардиоле называют , ранее работавшего его ассистентом в «Манчестер Сити».
