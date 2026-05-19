Объявлен окончательный состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

сегодня, 00:51

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти определился с финальной заявкой на ЧМ-2026.

В состав вошли 26 футболистов:

Вратари

Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Фенербахче»), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники

Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Данило («Фламенго»), Дуглас Сантос («Зенит»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Роджер Ибаньес («Аль-Ахли»), Лео Перейра («Фламенго»), Маркиньос (ПСЖ), Уэсли («Рома»).

Полузащитники

Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Данило («Ботафого»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Лукас Пакета («Фламенго»).

Нападающие

Эндрик («Лион»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Тьяго («Брентфорд»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Неймар («Сантос»), Рафинья («Барселона»), Райан («Борнмут»), Винисиус Жуниор («Реал»).

На чемпионате мира в США, Мексике и Канаде сборная Бразилии сыграет в группе C с Марокко, Гаити и Шотландией. Перед стартом турнира команда проведет товарищеские матчи против Панамы 1 июня и Египта 6 июня.

Перевод с x.com Фото: Rafael Ribeiro / CBF
Dauletbek
сегодня в 07:25, ред.
Показали видео, когда Анчелотти объявлял список, сказал имя Неймара, овациями отреагировали бразил-зрители. Всё таки надавила бразильская общественность. А Неймар успел снять видео-ролик, где гордо рвет бумагу, где написано: Неймара нет в списке. А так, не знаю, насколько он готов к ЧМ...
ap8x5742dtrs
сегодня в 06:45
Ну из группы наверное все же выйдут, а там все по раскладам будет...
Али Самаркандский
сегодня в 06:27
Бразилия чемпион!!!?!!!
112910415
сегодня в 06:26
есть лишний нападающий !
t8dpj83sm6d3
сегодня в 05:41
Не в каждой команде РПЛ есть два игрока сборной Бразилии.
tnqa577cmrrv
сегодня в 05:39
Если в сборной Бразилии два никакущих миллеровских прикормыша, значит у неё реальные проблемы
Lobo77
сегодня в 01:52
Прям как у Фра в заявке.
Lobo77
сегодня в 01:52
Вини - Кунья - Рафинья и Неймар в роли оттянутого центрального нападающего это топ. Ничем не хуже французов атака. Если покатит.
Nenash
сегодня в 01:34
Прогнулся всё таки папа под Неймара.. Иначе, не простили бы.. А как же Жоао Педро?.. 🤔
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:02
+ слабые донельзя.
Comentarios
сегодня в 00:59
Чет полузащитников маловато
