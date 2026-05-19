Объявлен окончательный состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

сегодня, 00:51

Главный тренер сборной Бразилии определился с финальной заявкой на ЧМ -2026.

В состав вошли 26 футболистов:

Вратари

Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Фенербахче»), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники

Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Данило («Фламенго»), Дуглас Сантос («Зенит»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Роджер Ибаньес («Аль-Ахли»), Лео Перейра («Фламенго»), Маркиньос ( ПСЖ ), Уэсли («Рома»).

Полузащитники

Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Данило («Ботафого»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Лукас Пакета («Фламенго»).

Нападающие

Эндрик («Лион»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Тьяго («Брентфорд»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Неймар («Сантос»), Рафинья («Барселона»), Райан («Борнмут»), Винисиус Жуниор («Реал»).