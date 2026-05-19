Объявлен окончательный состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти определился с финальной заявкой на ЧМ-2026.
В состав вошли 26 футболистов:
Вратари
Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Фенербахче»), Вевертон («Палмейрас»).
Защитники
Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Данило («Фламенго»), Дуглас Сантос («Зенит»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Роджер Ибаньес («Аль-Ахли»), Лео Перейра («Фламенго»), Маркиньос (ПСЖ), Уэсли («Рома»).
Полузащитники
Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Данило («Ботафого»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Лукас Пакета («Фламенго»).
Нападающие
Эндрик («Лион»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Тьяго («Брентфорд»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Неймар («Сантос»), Рафинья («Барселона»), Райан («Борнмут»), Винисиус Жуниор («Реал»).
На чемпионате мира в США, Мексике и Канаде сборная Бразилии сыграет в группе C с Марокко, Гаити и Шотландией. Перед стартом турнира команда проведет товарищеские матчи против Панамы 1 июня и Египта 6 июня.