Райя повторил рекорд «Арсенала» по сухим матчам за сезон в АПЛ

сегодня, 00:57
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

Голкипер «Арсенала» Давид Райя повторил клубный рекорд по количеству сухих матчей за сезон в АПЛ.

В игре 37-го тура против «Бернли» (1:0) испанский вратарь в 19-й раз в текущем чемпионате сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее такого результата в составе «канониров» добивался только Дэвид Симэн — в сезонах-1993/94 и 1998/99.

6d83k77a4qv3
сегодня в 06:47
Есть шанс этот рекорд побить....
112910415
сегодня в 06:31
и ещё матч остался !
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:08
Его ещё один матч в запасе имеется. Можно забацать полноценный рекорд...
