В «Локомотиве» отметили, что команда выполнила задачу на сезон

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил результаты команды в завершившемся сезоне РПЛ. Команда заняла 3-е место.
Поздравлял ребят в раздевалке и сказал: «Не знаю, чему радовался больше — победе спортсменов на Олимпийских играх или нашей бронзе». Знаю, что это заслуженная и выстраданная медаль. Мы доказали, что простые ребята, которые любят футбол и занимаются им, могут попасть в топ-команду, добиться хорошего результата в РПЛ.
Бронзовая медаль — это та задача, которую ставил совет директоров клуба перед командой.
Также он оценил работу главного тренера Михаила Галактионова:
Он проделывает хорошую работу со всеми специалистами: тренерским и медицинским штабами, физиологами, работниками клуба и базы. Хочу всем сказать спасибо!