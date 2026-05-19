В «Локомотиве» отметили, что команда выполнила задачу на сезон

Председатель совета директоров «Локомотива» оценил результаты команды в завершившемся сезоне РПЛ . Команда заняла 3-е место.

Поздравлял ребят в раздевалке и сказал: «Не знаю, чему радовался больше — победе спортсменов на Олимпийских играх или нашей бронзе». Знаю, что это заслуженная и выстраданная медаль. Мы доказали, что простые ребята, которые любят футбол и занимаются им, могут попасть в топ-команду, добиться хорошего результата в РПЛ .

Бронзовая медаль — это та задача, которую ставил совет директоров клуба перед командой.