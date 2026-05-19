В «Локомотиве» отметили, что команда выполнила задачу на сезон

сегодня, 09:33

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил результаты команды в завершившемся сезоне РПЛ. Команда заняла 3-е место.

Поздравлял ребят в раздевалке и сказал: «Не знаю, чему радовался больше — победе спортсменов на Олимпийских играх или нашей бронзе». Знаю, что это заслуженная и выстраданная медаль. Мы доказали, что простые ребята, которые любят футбол и занимаются им, могут попасть в топ-команду, добиться хорошего результата в РПЛ.

Бронзовая медаль — это та задача, которую ставил совет директоров клуба перед командой.

Также он оценил работу главного тренера Михаила Галактионова:

Он проделывает хорошую работу со всеми специалистами: тренерским и медицинским штабами, физиологами, работниками клуба и базы. Хочу всем сказать спасибо!

Анатолий Гуськов
сегодня в 14:05
Прекрасно справились с поставленной задачей не привлекая зарубежных звёзд. Галактионов молодец. Имея в своём распоряжение игроков по классу и цене ниже, чем у многих конкурентов, сумел создать крепкий коллектив, который временами показывал захватывающий, огненный футбол. Локомотив оказался в итоге выше кандидатов в чемпионы Спартака, ЦСКА, Динамо. Ещё раз - МОЛОДЦЫ.
Bad Listener
сегодня в 14:01, ред.
Смешно закрывать глаза на очевидный факт что эта бронза подарена облажавшимся в очередной раз Спартаком и в последнем матче Локомотив потерпел унизительное поражение. А так же отрыв от первого места 15 очков. Это дерево покрытое бронзовой пылью, а не выстраданная бронза, выстрадали ее разве что болельщики на трибунах. От слова страдать.
yj85mdm79p96
сегодня в 12:16
Задача оказалась по силам, если учесть нестабильность соперников
Capral
сегодня в 11:55
Моё Глубочайшее Почтение, Уважаемый!!!!!!!
Полностью подписываюсь и подтверждаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Даже добавить нечего- всё предельно четко и по пунктам!!!!!!!
Мой Вам РЕСПЕКТ!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
За адекватность
сегодня в 11:08
Приветствую Уважаемый!!!! Не упоминайте его в суе. Чего он только не пророчил, и кому только не советовал научиться в футболе разбираться. Увы и ах, до его процентов в понимании футбола мы очень сильно не дотягиваем и сомневаюсь, что дотянем когда-либо. Ну это с моей колокольни.
112910415
сегодня в 10:55
выполнили так выполнили
За адекватность
сегодня в 10:50, ред.
"Знаю, что это заслуженная и выстраданная медаль." Абсолютно ровно отношусь к "Локо", как и к любому другому российскому клубу, за исключением одного, к которому отношусь слегка ровнее. "Заслуженная"? Возможно. "Выстраданная"? Ну наверное. Вот только "Локо" был хозяином своей судьбы в последнем туре, и что-то пошло не так. Ну да ладно, болельщиков "Локо" уже поздравлял с "бронзой".
lazzioll
сегодня в 10:47
третье место это не столько заслуга Локомотива, сколько недоработка всех остальных - Динамо, ЦСКА. Спартака, Балтики и т.д.
rvrjm2du5z3w
сегодня в 10:47
Бороться с Краснодаром и Зенитом за золото очень проблематично, так что Локомотив лучшая московская команда.
953qyz538fje
сегодня в 09:44
Задачу то выполнили, но игра оставляет желать лучшего.
пират Елизаветы
сегодня в 09:39, ред.
Выше головы не прыгнуть)) третье место неплохо. Но сезон без трофей все равно провальный
Capral
сегодня в 09:35
Выполнили?!
А Яша обещал чемпионство!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
