«Зенит» пожелал своим бразильцам удачи на ЧМ-2026

сегодня, 09:36

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на включение игроков команды Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026. Состав бразильцев был опубликован в понедельник вечером.

В сообщении клуба говорится:

🇧🇷 Дуглас Сантос и Луис Энрике едут на ЧМ-2026!

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти определил перечень игроков, которые отправятся на главный футбольный турнир в США.

В него вошли капитан «Зенита» Дуглас Сантос и атакующий полузащитник сине-бело-голубых Луис Энрике.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Бразилии встретится с Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).

УДАЧИ, ПАРНИ!

ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:46, ред.
Теплой и уютной лавки на ЧМ пожелать надо им
v5ekws233zq8
сегодня в 10:48
У зенитовских игроков есть все шансы стать чемпионами мира.
sn8efk6tzdgz
сегодня в 09:51
А что спартак своим пожелал?
sct76r5m7cat
sct76r5m7cat ответ h56sk5z3zvbc
сегодня в 09:42
Некоторым даже Москалев не может помочь годами.
h56sk5z3zvbc
сегодня в 09:37
Эх, Карасёва бы им ещё туда!
