«Зенит» пожелал своим бразильцам удачи на ЧМ-2026

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на включение игроков команды Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026. Состав бразильцев был опубликован в понедельник вечером.
В сообщении клуба говорится:
🇧🇷 Дуглас Сантос и Луис Энрике едут на ЧМ-2026!
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти определил перечень игроков, которые отправятся на главный футбольный турнир в США.
В него вошли капитан «Зенита» Дуглас Сантос и атакующий полузащитник сине-бело-голубых Луис Энрике.
На групповом этапе чемпионата мира сборная Бразилии встретится с Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).
УДАЧИ, ПАРНИ!