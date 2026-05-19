Анчелотти: «Неймар будет важным игроком для Бразилии на ЧМ-2026»

сегодня, 09:39

Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал вызов форварда «Сантоса» Неймара на ЧМ-2026. Состав бразильцев был опубликован в понедельник вечером.

Анчелотти сказал:

Неймар будет важным игроком на ЧМ-2026. Мы целый год его изучали и анализировали и поняли, что он стабилен и находится в хорошей физической форме.

Real Oviedo
сегодня в 13:31
Неймар это большая звезда. Техника и мастерство при нем. Если травмы не помешают то он проявит себя на Чемпионате мира. Скорее всего это будет для него последний турнир и Неймар мечтает его выиграть.
lazzioll
сегодня в 13:01
Неймар будет наглядным примером молодежи бразильской - как про94 все в спортивном плане и в сборной и в клубном футболе и не подать виду )) ну или примером как поднять бабла. бразильцы слабенькие на бабло. даже те кто не из фавелл выбрался на поле.
Grizly88
сегодня в 12:23
Не будет он важным игроком будут понты на поле и скандалы в раздевалке
985gs7ewh9g8
сегодня в 11:40
Выпустят ли его вообще на поле....
112910415
сегодня в 11:05
посмотрим, кто окажется прав
6vhb97dvbjsv
сегодня в 10:39
Настолько важным, что лучше его вообще не беспокоить какими-то дурацкими выходами на поле, тренировками и прочими глупостями
Валерыч
сегодня в 10:04
Анчелотти знает что говорит.
Будет интересно посмотреть на игру Неймара на ЧМ-2026.
