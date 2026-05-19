Анчелотти: «Неймар будет важным игроком для Бразилии на ЧМ-2026»
Наставник сборной Бразилии прокомментировал вызов форварда «Сантоса» на ЧМ-2026. Состав бразильцев был опубликован в понедельник вечером.
Анчелотти сказал:
Неймар будет важным игроком на ЧМ-2026. Мы целый год его изучали и анализировали и поняли, что он стабилен и находится в хорошей физической форме.
