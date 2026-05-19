Лаутаро Мартинес готов остаться в «Интере» до конца карьеры

1779172937

сегодня, 09:42

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины заявил, что хочет завершить карьеру в миланском клубе.

В интервью Gazzetta dello Sport форвард признался, что чувствует себя счастливым в «Интере» и не рассматривает варианты продолжения карьеры в другой команде.

«Я хотел бы закончить карьеру в "Интере”. Я очень счастлив здесь и не могу представить себя где-либо еще», — сказал Мартинес.

Также аргентинец в шутливой форме добавил, что готов оставаться в клубе как можно дольше.

«Если только меня не выгонят, я всегда буду здесь!» — отметил нападающий.

Лаутаро выступает за «Интер» с 2018 года. За это время он стал одним из лидеров команды, выиграв с клубом чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок страны.