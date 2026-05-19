Лаутаро Мартинес готов остаться в «Интере» до конца карьеры

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес заявил, что хочет завершить карьеру в миланском клубе.
В интервью Gazzetta dello Sport форвард признался, что чувствует себя счастливым в «Интере» и не рассматривает варианты продолжения карьеры в другой команде.
«Я хотел бы закончить карьеру в "Интере”. Я очень счастлив здесь и не могу представить себя где-либо еще», — сказал Мартинес.
Также аргентинец в шутливой форме добавил, что готов оставаться в клубе как можно дольше.
«Если только меня не выгонят, я всегда буду здесь!» — отметил нападающий.
Лаутаро выступает за «Интер» с 2018 года. За это время он стал одним из лидеров команды, выиграв с клубом чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок страны.
Интер сейчас чемпион Италии и главный претендент на чемпионство и в новом сезоне, т.к именно у миланцев сейчас самая слаженная структура! Так же именно у них самый сбалансированный состав и не ожидается больших потерь и убытков! Да, нужно немного усилить глубину состава, т к несколько ветеранов покинут команду и им нужна замена. Конечно же в таких условиях Лаутаро будет счастлив, он капитан и лидер команды, которая считается глааным фаворитом на победу в СерииА и постоянно выступает в ЛЧ! Если чесно, хо ел видеть его в составе Арсенала, но теперь уже это скорее всего не выполнимая задача!