Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2025/2026

Лаутаро Мартинес готов остаться в «Интере» до конца карьеры

сегодня, 09:42

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес заявил, что хочет завершить карьеру в миланском клубе.

В интервью Gazzetta dello Sport форвард признался, что чувствует себя счастливым в «Интере» и не рассматривает варианты продолжения карьеры в другой команде.

«Я хотел бы закончить карьеру в "Интере”. Я очень счастлив здесь и не могу представить себя где-либо еще», — сказал Мартинес.

Также аргентинец в шутливой форме добавил, что готов оставаться в клубе как можно дольше.

«Если только меня не выгонят, я всегда буду здесь!» — отметил нападающий.

Лаутаро выступает за «Интер» с 2018 года. За это время он стал одним из лидеров команды, выиграв с клубом чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок страны.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гризманн извинился перед болельщиками «Атлетико» на эмоциональной церемонии
Вчера, 09:30
Нобоа будет болеть за «Зенит» в последнем туре РПЛ
17 мая
Флик об уходе Левандовского: «Найти замену Роберту будет непросто»
16 мая
Арбелоа прокомментировал слухи о возвращении Моуриньо в «Реал»
16 мая
Арбелоа высказался о недовольстве Мбаппе после игры с «Овьедо»
16 мая
Слот: «Думаю, мы лидируем по голам, пропущенным со стандартов»
16 мая
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:19
Мало сейчас в современном футболе преданных игроков. Лаутаро счастлив в Интере, Интер счастлив иметь в своих рядах такого игрока, как Лаутаро....идиллия!
Интер сейчас чемпион Италии и главный претендент на чемпионство и в новом сезоне, т.к именно у миланцев сейчас самая слаженная структура! Так же именно у них самый сбалансированный состав и не ожидается больших потерь и убытков! Да, нужно немного усилить глубину состава, т к несколько ветеранов покинут команду и им нужна замена. Конечно же в таких условиях Лаутаро будет счастлив, он капитан и лидер команды, которая считается глааным фаворитом на победу в СерииА и постоянно выступает в ЛЧ! Если чесно, хо ел видеть его в составе Арсенала, но теперь уже это скорее всего не выполнимая задача!
112910415
112910415
сегодня в 11:01
человек на своем месте ...
w9rys6rr67xc
w9rys6rr67xc
сегодня в 10:50
Очень хорошо, когда игрок чувствует, что приносит пользу клубу, удачи ему.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 