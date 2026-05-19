Жоао Педро отреагировал на непопадание в заявку сборной Бразилии на ЧМ-26

Нападающий «Челси» Жоао Педро прокомментировал свое отсутствие в окончательной заявке национальной команды Бразилии на чемпионат мира.
Форвард признался, что разочарован решением тренерского штаба, однако намерен продолжать работать и сохранять спокойствие.
«Я всегда старался выкладываться на максимум. К сожалению, не удалось осуществить мечту — представить свою страну на чемпионате мира, но я остаюсь спокойным и сосредоточенным, как и всегда», — написал Жоау Педро, который забил 15 голов в 34 матчах текущего сезона АПЛ.
Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил окончательный состав команды на предстоящий мундиаль, и имя нападающего в него не вошло.
Но для Челси огромный плюс, не травмируется на ЧМ.
И чисто с психологической точки зрения: Жоао 24 года, он полон сил
и огромного желания хорошо проявить себя на ЧМ, он более мотивирован,
потому что ему есть ещё что доказывать и есть куда расти. А Неймар - есть Неймар... Да был когда-то ярким, сильным и талантливым игроком. Но лучшие годы его уже позади и способен ли он сейчас принести пользу для сборной Бразилии, это ещё вопрос.