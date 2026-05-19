Жоао Педро отреагировал на непопадание в заявку сборной Бразилии на ЧМ-26

сегодня, 09:45

Нападающий «Челси» Жоао Педро прокомментировал свое отсутствие в окончательной заявке национальной команды Бразилии на чемпионат мира.

Форвард признался, что разочарован решением тренерского штаба, однако намерен продолжать работать и сохранять спокойствие.

«Я всегда старался выкладываться на максимум. К сожалению, не удалось осуществить мечту — представить свою страну на чемпионате мира, но я остаюсь спокойным и сосредоточенным, как и всегда», — написал Жоау Педро, который забил 15 голов в 34 матчах текущего сезона АПЛ.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил окончательный состав команды на предстоящий мундиаль, и имя нападающего в него не вошло.

Dauletbek
Dauletbek ответ AleS (раскрыть)
сегодня в 13:52
Просто Неймар гламурная, публичная личность, только и спрашивали на пресс-конференциях у Анчелотти," а возьмёте Неймара?". А так Педро физически ничем не хуже Неймара...
Real Oviedo
сегодня в 13:22
Правильно Анчелотти его не вызвал. Жоао плохо играет за Бразилию. В отборочном турнире у него 0 результативных действий. Для сравнения у Луиса Энрике 2+2. У Неймара 2+3. Выбор очевиден.
пират Елизаветы
сегодня в 12:50
Педро надо перейти в Барсу))
Мигом станет игроком основы сборной Бразилии
Grizly88
сегодня в 12:26
Анчи удивил всех
3sjev7v7sn7n
сегодня в 11:39
Зато отдохнет по нормальному.
112910415
сегодня в 11:09
тот случай, когда решение выглядит ошибочным ...
Ruslik1982
сегодня в 10:47
сколько газпрому интересно стоило включение Энрике в состав сборной
Валерыч
сегодня в 10:38, ред.
Может и зря Анчелотти не взял Жоао на ЧМ. Если Неймар не оправдает ожиданий и сыграет плохо на ЧМ, то это будет большой ошибкой Анчелотти. Во всяком случае, если смотреть объективно, то Жоао Педро явно посильнее нынешнего Неймара выглядит. И результаты его говорят сами за себя. Забить 15 голов в АПЛ - самой сильной и тяжёлой европейской лиге очень дорогого стоит.
И чисто с психологической точки зрения: Жоао 24 года, он полон сил
и огромного желания хорошо проявить себя на ЧМ, он более мотивирован,
потому что ему есть ещё что доказывать и есть куда расти. А Неймар - есть Неймар... Да был когда-то ярким, сильным и талантливым игроком. Но лучшие годы его уже позади и способен ли он сейчас принести пользу для сборной Бразилии, это ещё вопрос.
Nenash
Nenash
сегодня в 10:31
Папа перемудрил..
AleS
AleS
сегодня в 10:16
Неймара и Луиса Энрике из РПЛ взял, а этого не взял. Серьезно?
Groboyd
Groboyd
сегодня в 09:58
Позор Анчилотти.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:57
Очень странное решение от Анчелотти не брать его на ЧМ. Один из лучших напов в Англии.
Но для Челси огромный плюс, не травмируется на ЧМ.
pkr4acc9ypz4
pkr4acc9ypz4
сегодня в 09:48
На следующий чемпионат попадет обязательно.
Гость
