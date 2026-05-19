Жоао Педро отреагировал на непопадание в заявку сборной Бразилии на ЧМ-26

Нападающий «Челси» прокомментировал свое отсутствие в окончательной заявке национальной команды Бразилии на чемпионат мира.

Форвард признался, что разочарован решением тренерского штаба, однако намерен продолжать работать и сохранять спокойствие.

«Я всегда старался выкладываться на максимум. К сожалению, не удалось осуществить мечту — представить свою страну на чемпионате мира, но я остаюсь спокойным и сосредоточенным, как и всегда», — написал Жоау Педро, который забил 15 голов в 34 матчах текущего сезона АПЛ .

Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил окончательный состав команды на предстоящий мундиаль, и имя нападающего в него не вошло.