Олег Иванов может стать тренером «Рубина»

сегодня, 09:50

Бывший полузащитник «Рубина» Олег Иванов может начать тренерскую карьеру в казанском клубе.

По информации источника, 39-летнему экс-футболисту предложили войти в тренерский штаб Франка Артиги. В настоящее время стороны продолжают переговоры о возможном сотрудничестве.

Иванов на протяжении последних четырех лет выступал за «Рубин» и завершил карьеру по окончании чемпионата 2025/26. Ранее бывший хавбек заявлял, что мечтает стать чемпионом уже в новом статусе, поскольку ему не удалось добиться этого как игроку.

Все комментарии
822wsscffe7p
сегодня в 13:52
Опыта работы тренером никакого.
112910415
сегодня в 10:59
почему бы не попробовать
n9m2qpaxbv89
сегодня в 10:44
Руководству Рубина виднее кого ставить тренером, возможно, у Иванова получится.
drug01
сегодня в 09:51
Сколько было у них тренеров а результат не важный!
