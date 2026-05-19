Олег Иванов может стать тренером «Рубина»

сегодня, 09:50

Бывший полузащитник «Рубина» может начать тренерскую карьеру в казанском клубе.

По информации источника, 39-летнему экс-футболисту предложили войти в тренерский штаб Франка Артиги. В настоящее время стороны продолжают переговоры о возможном сотрудничестве.

Иванов на протяжении последних четырех лет выступал за «Рубин» и завершил карьеру по окончании чемпионата 2025/26. Ранее бывший хавбек заявлял, что мечтает стать чемпионом уже в новом статусе, поскольку ему не удалось добиться этого как игроку.