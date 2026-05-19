«Динамо» может подписать Рассказова и Арсена Адамова

Московское «Динамо» в летнее трансферное окно планирует усилить позицию правого защитника и рассматривает варианты с российскими футболистами.
По информации источников, в шорт-лист бело-голубых входят Арсен Адамов, завершивший сезон в составе «Зенита», а также Николай Рассказов из «Крыльев Советов». Оба игрока этим летом становятся свободными агентами, поэтому могут достаться клубу бесплатно.
Отмечается, что переход Адамова поддерживает спортивный директор «Динамо» Желько Бувач, тогда как главный тренер команды Ролан Гусев заинтересован в приглашении Рассказова.
Резюмирую: по моему мнению, оба эти красавцА в Динамо вообще не нужны.
P.S. Если, конечно, никто из них не состоит в близком родстве или свойстве с генеральным директором ФК Динамо или спортдиром. ))
Ни Адамов Бувачу, ни Рассказов Гусеву не требовались и не требуются.