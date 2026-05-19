«Динамо» может подписать Рассказова и Арсена Адамова

сегодня, 13:21

Московское «Динамо» в летнее трансферное окно планирует усилить позицию правого защитника и рассматривает варианты с российскими футболистами.

По информации источников, в шорт-лист бело-голубых входят Арсен Адамов, завершивший сезон в составе «Зенита», а также Николай Рассказов из «Крыльев Советов». Оба игрока этим летом становятся свободными агентами, поэтому могут достаться клубу бесплатно.

Отмечается, что переход Адамова поддерживает спортивный директор «Динамо» Желько Бувач, тогда как главный тренер команды Ролан Гусев заинтересован в приглашении Рассказова.

сегодня в 18:08
Адамов переходит в Ахмат.У нас такая информация.
shur
shur ответ scn7yg6eabee (раскрыть)
сегодня в 17:39
...шатаются и Рассказывают про Адама грешника и Арсена неудачника из Реала С...!!!
shur ответ баск (раскрыть)
сегодня в 17:37
...просто Жалко, тьфу ты Желько стало Адама(ва), запретный плод сладок!!!
KTS717
сегодня в 16:01
Динамо в ФНЛ ! Как собака на сене не себе ни людям
derrik2000
сегодня в 15:23
Если Адамов ДО Зенита и ПОСЛЕ оного это, как говорили в Одессе, "две большие разницы", то "усиление" в виде Коли Рассказова иначе как скверным анекдотом назвать не могу.
Резюмирую: по моему мнению, оба эти красавцА в Динамо вообще не нужны.

P.S. Если, конечно, никто из них не состоит в близком родстве или свойстве с генеральным директором ФК Динамо или спортдиром. ))
kjc7tg7h62rp ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 14:42
За бесплатно услуги, как правило, мало качественные.
баск
сегодня в 14:39
Это чешуя, возня агентов.

Ни Адамов Бувачу, ни Рассказов Гусеву не требовались и не требуются.
LOpp
сегодня в 14:37
никогда не забуду, как Рассказов 4 гола привез в матче с Лестером
lotsman ответ scn7yg6eabee (раскрыть)
сегодня в 14:20
Особого успеха не имеют, зато бесплатно.)
Bad Listener
сегодня в 13:58
Усилить не то слово в данном случае. Усиления в статусе свободных агентов ходят редко.
4bq5z6prw4w8
сегодня в 13:46
Адамов с одной лавки может убежать на другую.
scn7yg6eabee
сегодня в 13:40
Что один, что другой шатаются по командам, особого успеха в игре нет.
Храневец ответ j75kzhq9mkn8 (раскрыть)
сегодня в 13:36, ред.
Все зависит какие задачи Динамо ставит на новый сезон .
j75kzhq9mkn8
сегодня в 13:25
Они Динамо точно не усилят
