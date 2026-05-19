Назначены арбитры на первые стыковые матчи за место в РПЛ

РФС опубликовал назначения арбитров на переходные матчи за право выступать в РПЛ в сезоне-2026/27.
Встречу между «Уралом» и махачкалинским «Динамо», которая пройдет 20 мая в Екатеринбурге, обслужит бригада судей под руководством Антона Фролова. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Матч «Ротор» — «Акрон» доверено судить Игорю Капленкову. Игра состоится 20 мая в Волгограде и начнется в 19:30 мск.
Урал по весне хорошо выступает против играющих команд (КАМАЗ, Арскнал, Челябинск, Торпедо, Чайка - победы. В проигранном матче с Родиной до двух подряд глупых ошибок в обороне Урал тоже выглядел лучше). А вот вскрывать эшелонированную оборону Урал совсем не умеет (Уфа, Шинник и даже победа 3-0 в Саратове оставила много вопросов). Если Динамо будет действовать в том ключе, что в матче с московским Спартаком, то несладко Уралу придётся. Снова расчёт на быстрый гол.
А вот Ротор умеет и дожимать соперника, и перестраивать игру по ходу матча (Факел, Нефтехимик, СКА, Чайка). Акрон наверняка постарается с первых минут смять волгоградцев, а он это может. Если Ротор выдержит первый натиск, то всё нормально будет!
В любом случае, я буду болеть за команды ФНЛ! Удачи Ротору и Уралу!