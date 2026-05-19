Россия: тренерские слухи / Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Названа сумма, которую «Динамо» предлагает Шварцу

сегодня, 15:14

По информации источников, «Динамо» предлагает Сандро Шварцу контракт с зарплатой около 1,7 миллиона евро за сезон в рамках переговоров о назначении на пост главного тренера.

Также среди вариантов для бело-голубых остается нынешний тренер Ролан Гусев. Московский клуб рассматривает возможность продления соглашения со специалистом, чей действующий контракт истекает летом этого года.

112910415
сегодня в 18:11
без Шварца-то лучше !
42zpyvpmzy8n
сегодня в 17:33
Опять своего тренера хотят прокинуть и обеспечить немца немалым заработком.
lotsman
сегодня в 16:47
Шварц говорил уже на какую сумму он согласится в РПЛ. По крайней мере она не меньше чем в два раза больше, чем предлагает Динамо.)
Capral
сегодня в 15:50, ред.
Они его так уговаривают, как будто перед ними, не обычный недотренер, отовсюду изгнанный, а как минимум Анчи или Гвард. Конечно, итак понятно, что всё это происки авантюриста Бувача, но ведь есть еще, и так называемое руководство, которое, похоже даже не ведает, что у них под носом творится...

Мне одинаково фиолетово и на Гусева и на шварца, но если вспомнить футбол шварца, с его дикими провалами в центре и неумением читать соперника, то на его фоне, Гусь смотрится интересней, у него хотябы баланс в игре есть и игра относительно продуманная.

А потом, сейчас в Динамо нет такого как Шиманськи, который благодаря своему универсализму мог сыграть на любой позиции и который во многом делал результат своими перемещениями и работоспособностью... Был Ордец, котoрый цементировал ЦЗ. Для тех, кто по сей день вспоминает тухлую бронзу шварца, напомню, что за пять туров до конца чемпионата, Динамо опережало Сочи на девять очков.................................

Ну и кубок, думаю, тоже, не стоит забывать, не говоря уже про Герту и МЛС- с её сантехниками и гинекологами... Я уже не говорю о том, что все эти переговоры ведутся при Гусеве, который наверняка знает, всё то, что знаем мы... И как после всего этого недоверия он должен работать? Он конечно, как тренер молодой и начинающий обиду проглотит, но осадок останется, как в известном анекдоте...
Валерыч
сегодня в 15:22
Лучше было руководство "Динамо" дало бы шанс Гусеву поработать.
