Названа сумма, которую «Динамо» предлагает Шварцу
По информации источников, «Динамо» предлагает контракт с зарплатой около 1,7 миллиона евро за сезон в рамках переговоров о назначении на пост главного тренера.
Также среди вариантов для бело-голубых остается нынешний тренер Ролан Гусев. Московский клуб рассматривает возможность продления соглашения со специалистом, чей действующий контракт истекает летом этого года.
Мне одинаково фиолетово и на Гусева и на шварца, но если вспомнить футбол шварца, с его дикими провалами в центре и неумением читать соперника, то на его фоне, Гусь смотрится интересней, у него хотябы баланс в игре есть и игра относительно продуманная.
А потом, сейчас в Динамо нет такого как Шиманськи, который благодаря своему универсализму мог сыграть на любой позиции и который во многом делал результат своими перемещениями и работоспособностью... Был Ордец, котoрый цементировал ЦЗ. Для тех, кто по сей день вспоминает тухлую бронзу шварца, напомню, что за пять туров до конца чемпионата, Динамо опережало Сочи на девять очков.................................
Ну и кубок, думаю, тоже, не стоит забывать, не говоря уже про Герту и МЛС- с её сантехниками и гинекологами... Я уже не говорю о том, что все эти переговоры ведутся при Гусеве, который наверняка знает, всё то, что знаем мы... И как после всего этого недоверия он должен работать? Он конечно, как тренер молодой и начинающий обиду проглотит, но осадок останется, как в известном анекдоте...