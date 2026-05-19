Роналду попал в заявку Португалии на ЧМ-2026

сегодня, 15:26

Сборная Португалии представила заявку на чемпионат мира 2026 года. В окончательный состав команды вошёл нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Для 41-летнего форварда предстоящий мундиаль станет уже шестым в карьере, что является рекордным достижением в мировом футболе.

Per4ick
Per4ick ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 18:52, ред.
помним как гномиха получала свои "MVP" 0 голов в плей офф ЧМ 2014, за 0+0 на ЧМ 2010 липовый ЗМ от блаттера, в 2018 вытащили судьи из группы на ЧМ 2022 5 пенальти и не удаление гномихи и парадеса
Nenash
Nenash ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 18:32, ред.
0 ЧМ, 0+0 в ПО ЧМ, 0 МВП на всех турнирах со сборной.. Это ты про эту гномиху?.. "Дядя", ты не на того напал.. Пфф.. 🤔 🤭🤣
Per4ick
Per4ick ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 18:23, ред.
гномиха то что едет на ЧМ? она же кричала что подаренный Инфантино 2022 года будет для нее последней, хотя она же "уходила" из сборной аж два раза
Nenash
Nenash
сегодня в 18:00
Мартинес подписал себе приговор.. Или вылет с позором, или он вам устроит очередной бойкот с воровством чужих голов.. Эта глупая, никого не уважающая деревяха на другое не способна.. ☝️🤣
DXTK
DXTK ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 17:55, ред.
Но и глубоко не пашет.....а Роналду уже давно не пашет на крупных турнирах...... на последнем ЧМ 22 всего один гол и тот был с пенальти а после усадили на скамейку, и как он пытался переписать гол на себя когда мяч якобы попал по волосам....... ну и конечно ноль голов на ЧЕ24.....думаю победу в Лигу Нации особо, как турнир никто не воспринимает, кроме Роналду и его почитателей.........

PS Лучшее что может сделать Роналду это травмироваться как в финале ЧЕ 16 года, может тогда Португалию и увидим хотя бы в полуфинале.......
x7e2p2pvc5cp
x7e2p2pvc5cp
сегодня в 17:52
По другому и не должно быть
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 17:48
Ну это же прекрасно!!!
Удачи и без травм, Криштиану.
lobsterdam
lobsterdam ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 17:46
Есть продолжение: "... но и глубоко не пашет"
shur
shur ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 17:31
...Мужик Антон, сосед по дому,
Он в сорок выглядит на Сто!
Дымит, бухает словно лошадь,
Наверно делает Рональду Он на зло!!!
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
сегодня в 17:10
Роналду как Билан - буду ездить, пока не победю!!!

В целом, у Португалов состав неплохой, шансы на победу есть. Если кое-кто одеяло на себя тянуть не будет...

В общем, пожелаю Португалии удачи и победы на мундиале!!!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:25
Рон заслужил это своей игрой. Даже в 41 год он уделывает молодых. Лучший. 🐐 Успехов ему на ЧМе, новых рекордов и больших побед!! Желаю Португалии завоевать трофей!! 🏆
drug01
drug01
сегодня в 16:15
Вот это игрок будет играть до 50 лет
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 16:03, ред.
А второй талисман в виде весёлого и пожилого гнома за Аргентину сыграет?)...
KTS717
KTS717
сегодня в 15:59
Балласт
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:58
Португальцы сделали из Роналду талисмана. И верят что он принесет победу.
Ну что, удачи.
Futurista
Futurista ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 15:38, ред.
Это точно...Роже Милла сыграл за Камерун в 42 года в 1994...учитывая что это было больше 30 лет назад сейчас, если сравнивать уровень медицины и контроля, это вообще не проблема )...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 15:33
Старый конь борозды не портит
Гость
