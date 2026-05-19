Дегтярев: «Справедливый лимит — 5 иностранцев на поле»

сегодня, 16:43

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал возможные изменения в системе лимита на легионеров.

Пока снижение на одного легионера, это решение бессрочное, не на год. Но через год, я обещаю, к этой теме вернусь. И посмотрю, пошли деньги на детей или нет. Если не пошли — еще меньше сделаю, «11+6». Мне кажется, и не только мне, сторонников у меня достаточно, справедливая цифра — это 10 иностранцев в заявке, 5 — на поле. Придем мы к ней или нет — покажет время и социальная ответственность клубов. Я не обращаю взор на чьи-то чужие деньги. Из этих 120 млрд около 80 млрд — это или государственные, или квазигосударственные деньги, то есть госкорпорации или госкомпании. И вот из них еще под 80% уходит на зарплаты легионерам, агентам. Это безобразие. Приказ подписан, следующий сезон будет «12+7». В течение года я посмотрю, как они себя будут вести.

112910415
сегодня в 18:09
прямо Наполеон ! ))
m6vdee8j56ff
сегодня в 17:35
Дегтярев случайный человек в мире спорта, на этом посту должен работать специалист.
4scm3puu6nex
сегодня в 17:22, ред.
Трындеть не мешки ворочать.... а что он сам сделал для развития детского футбола.... может половины своей зарплаты выделает на то дело...?
RamonCSKA
сегодня в 17:22
Построить футбольные школы и кружки? Нееее лучше лимит на легионеров.....
Сам ребенка на футбол вожу, форма 4500, без бутс
И 6 к в месяц сам футбол за 2 занятия в неделю.....
И то футзал, потому что в округе нет ни полей, ни кружков соответственно
Romeo 777
сегодня в 17:12
Да фигня это всё…эти лимиты, проходили уже. Футболист либо умеет играть, либо нет.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 17:10
Правильное решение. Хорошо бы эти деньги, которые идут агентам и легионерам направить на развитие футбола в Сибири, это пол-России. Там взрослые-то клубы банкротами становятся и месяцами зарплат не видят, не говоря уже о детских и юношеских командах и футбольных школах.
BDA81
сегодня в 16:57
Перед тем как деньги пошли на детей , сперва детских тренеров найдите, уберите побратимство, бабло родительское. И ищите сами таланты. Как раньше по школам, по детским площадкам. А то все сидят на попе ровно и ждут когда придут кто нить деньги даст и мальца своего приведет.
А так хоть всех легионеров уберите толку мало. Со времён распада союза не одного звёздного игрока. Одни полуфабрикаты.
