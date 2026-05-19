Дегтярев: «Справедливый лимит — 5 иностранцев на поле»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал возможные изменения в системе лимита на легионеров.

Пока снижение на одного легионера, это решение бессрочное, не на год. Но через год, я обещаю, к этой теме вернусь. И посмотрю, пошли деньги на детей или нет. Если не пошли — еще меньше сделаю, «11+6». Мне кажется, и не только мне, сторонников у меня достаточно, справедливая цифра — это 10 иностранцев в заявке, 5 — на поле. Придем мы к ней или нет — покажет время и социальная ответственность клубов. Я не обращаю взор на чьи-то чужие деньги. Из этих 120 млрд около 80 млрд — это или государственные, или квазигосударственные деньги, то есть госкорпорации или госкомпании. И вот из них еще под 80% уходит на зарплаты легионерам, агентам. Это безобразие. Приказ подписан, следующий сезон будет «12+7». В течение года я посмотрю, как они себя будут вести.