«Челси» может получить компенсацию от «Манчестер Сити» за Мареску

сегодня, 17:22

«Манчестер Сити» выплатит «Челси» компенсацию за досрочное расторжение контракта с Энцо Мареской.

Итальянский тренер может возглавить «горожан» после ухода Пепа Гвардиолы. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на три года. Мареска работал в «Челси» с июня 2024 года по январь 2026-го.

Стороны согласуют финансовые условия до официального назначения. В случае спора «Челси» может обратиться в суд, однако это не помешает Мареске приступить к работе в «Манчестер Сити».

Groboyd
Groboyd ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 18:56
Вроде как, только отстранили и он продолжает получать зарплату.
Romeo 777
сегодня в 18:16
Не самый лучший выбор для МС 😁
пират Елизаветы
сегодня в 18:15
Мареска вроде уволен из Челси...
Почему МС должен платить компенсацию Челси за Мареску?
Или при увольнению был пункт что за какое то время Мареска на имеет право работать в английском клубе?))
lobsterdam
сегодня в 18:00
Останется, если не возьмет АПЛ, чтобы попробовать еще разок об......ся!
nrm7mv83zh9y
сегодня в 17:26
Да что все Пепа спроваживают... он не говорил что летом уходит.... да и контракт у него до 27 года...
