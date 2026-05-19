«Челси» может получить компенсацию от «Манчестер Сити» за Мареску

сегодня, 17:22

«Манчестер Сити» выплатит «Челси» компенсацию за досрочное расторжение контракта с .

Итальянский тренер может возглавить «горожан» после ухода . Ожидается, что соглашение будет рассчитано на три года. Мареска работал в «Челси» с июня 2024 года по январь 2026-го.

Стороны согласуют финансовые условия до официального назначения. В случае спора «Челси» может обратиться в суд, однако это не помешает Мареске приступить к работе в «Манчестер Сити».