Генич дал прогноз на Суперфинал Кубка России

Известный комментатор поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».

Если отталкиваться от потенциала «Краснодара», то он точно не будет таким тухлым, как в последнем матче команд. Но будет ли «Спартак» таким же, как в большинстве игр весной? Мне кажется, что выиграет «Краснодар». Такой сезон, где финиш без трофея будет высшей несправедливостью.