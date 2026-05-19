Генич дал прогноз на Суперфинал Кубка России

сегодня, 17:23

Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».

Если отталкиваться от потенциала «Краснодара», то он точно не будет таким тухлым, как в последнем матче команд. Но будет ли «Спартак» таким же, как в большинстве игр весной? Мне кажется, что выиграет «Краснодар». Такой сезон, где финиш без трофея будет высшей несправедливостью.

Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:19
Жаль будет, если Краснодар упустит два трофея в последних трёх матчах сезона...
Capral
сегодня в 18:03
А каким, Спартак был как в большинстве игр весной? Таким как с Динамо, в первой кубковой игре, таким как в Самаре, где безграмотно попадал на контр атаки соперника, или таким как в Махачкале- унылым и неинтересным? В плане атаки, да, в отдельных играх Спартак выглядел неплохо, но не во всех- это во-первых. А во-вторых, у Спартака по-прежнему хромает организация игры и игровая дисциплина, и всё это прослеживалось всю весну...

Я не вижу на сегодня в Спартаке ни одного грамотного ЦЗ, потому хваленый Ву постоянно теряет позицию и соперника... Фланговый Денисов часто увлекается атакой и теряет родной фланг, как в игре с Самарой. Подстраховка и подборы у Спартака оставляют желать лучшего. В центре поля атака КБ развивается остро только в случае, если соперник проваливается. В атаке, Угальдо до сих пор в поиске себя осеннего-24...

Ну неплохо атакующие фланги Спартака играют, даже несмотря на однобокость Солари, который всё таки обостряет атаку КБ. Но пока, тренерской игры у Спартака не просматривается в полном объеме. Сколько раз приходится наблюдать за тем, как атака Спартака сваливается на один фланг, при этом- не развивается другой. Всё это тренерская работа, которая пока еще только на стадии разработки...

Краснодар на сегодня выглядит утомленным, это было видно даже в игре с Оренбургом, где быки иногда проваливались в центре поля. Но если Краснодару удастся, прежде всего преодолеть психологический барьер, после потери чемпионства, то у обеих команд шансы примерно равны, с единственной оговоркой, что игра Краснодара сейчас выстроенная и наигранная, в отличие от соперника, который еще только на стадии становления..................................

B любом случае, встречаются две самые играющие и техничные команды, исповедующие комбинационный футбол, а значит- должно быть интересно!!!
lobsterdam
lobsterdam ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 17:58
Не, справедливость - это пенка в ворота соперника Зенита на 90+ минуте матча и, соответственно, обычный и привычный счет 1:0 в пользу Зенита! А что еще надо для счастья!
Vladimir808
сегодня в 17:38
Всё решится на футбольном поле.
Кто победит, тот и получит Кубок. И это и есть - Справедливость!!!
Bad Listener
сегодня в 17:30, ред.
А если у Спартака будет сезон без трофеев это будет высшей справедливостью? Ну да, только так не работает. В прошлом сезоне в Европе самым целостным по мне был Интер и закончил без трофеев при этом. Краснодар шлёпнул на те же грабли примерно что и Интер тогда. Решили везде вложить максимум усилий и не справились. Справедливо ли Интер остался без трофеев? По мне да, и если Краснодар останется без них это тоже норм, урок зато ценный гораздо дороже любого золота.

А Генич путает действительность и желаемое, от того что я считаю что то справедливым это не происходит, это не прогноз и не аналитика, а розовые фантазии комментатора с Матч ТВ которому не хватает эмоциональной зрелости почувствовать разницу, надеюсь он хоть ставки не делает.

С нашим судейством вообще может и не быть никакой справедливости даже в отдельно взятом этом матче кстати что тоже не стоит забывать.
e7exr98278rn
сегодня в 17:30
Многие думают так же, как Генич. Краснодару только победы!!!
gchxvhrkn2j2
сегодня в 17:24
Быки должны хоть то то выиграть в этом сезоне... удачи им!
