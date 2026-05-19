Генич дал прогноз на Суперфинал Кубка России
1779200609
Известный комментатор поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».
Если отталкиваться от потенциала «Краснодара», то он точно не будет таким тухлым, как в последнем матче команд. Но будет ли «Спартак» таким же, как в большинстве игр весной? Мне кажется, что выиграет «Краснодар». Такой сезон, где финиш без трофея будет высшей несправедливостью.
["news\/1428147\/ugalde-manfred-spartak","news\/1428146\/genich-konstantin-spartak","news\/1428145\/konte-antonio-napoli","news\/1428144\/batrakov-aleksey-zenit","news\/1428143\/arshavin-andrey","news\/1428142\/shvarc-sandro-dinamo","news\/1428141\/gvardiola-pep-manchester-siti","news\/1428140\/mamaev-pavel-spartak","news\/1428139\/kobnan-mozes-devid-krasnodar","news\/1428137\/mareska-enco-manchester-siti","news\/1428136","news\/1428135\/rossiya-burkina-faso","news\/1428133\/krishtianu-ronaldu-portugaliya","news\/1428131\/shvarc-sandro-dinamo","news\/1428130\/nnamdi-chinonso-offor-baltika","news\/1428129\/frolov-anton-kaplenkov-igor","news\/1428128\/adamov-arsen-dinamo","news\/1428127\/vendel-braziliya","news\/1428126\/spercyan-eduard-krasnodar","news\/1428124\/ivanov-oleg-rubin","news\/1428123\/zhoao-pedro-braziliya","news\/1428122\/martines-lautaro-inter","news\/1428121\/neymar-braziliya","news\/1428120\/duglas-santos-braziliya","news\/1428119\/nagornyh-yuriy-lokomotiv","news\/1428118\/guberniev-dmitriy-krasnodar","news\/1428117\/rayya-david","news\/1428116\/anchelotti-karlo-braziliya","news\/1428115\/gvardiola-pep-manchester-siti","news\/1428114\/arsenal-bernli"]
Я не вижу на сегодня в Спартаке ни одного грамотного ЦЗ, потому хваленый Ву постоянно теряет позицию и соперника... Фланговый Денисов часто увлекается атакой и теряет родной фланг, как в игре с Самарой. Подстраховка и подборы у Спартака оставляют желать лучшего. В центре поля атака КБ развивается остро только в случае, если соперник проваливается. В атаке, Угальдо до сих пор в поиске себя осеннего-24...
Ну неплохо атакующие фланги Спартака играют, даже несмотря на однобокость Солари, который всё таки обостряет атаку КБ. Но пока, тренерской игры у Спартака не просматривается в полном объеме. Сколько раз приходится наблюдать за тем, как атака Спартака сваливается на один фланг, при этом- не развивается другой. Всё это тренерская работа, которая пока еще только на стадии разработки...
Краснодар на сегодня выглядит утомленным, это было видно даже в игре с Оренбургом, где быки иногда проваливались в центре поля. Но если Краснодару удастся, прежде всего преодолеть психологический барьер, после потери чемпионства, то у обеих команд шансы примерно равны, с единственной оговоркой, что игра Краснодара сейчас выстроенная и наигранная, в отличие от соперника, который еще только на стадии становления..................................
B любом случае, встречаются две самые играющие и техничные команды, исповедующие комбинационный футбол, а значит- должно быть интересно!!!
Кто победит, тот и получит Кубок. И это и есть - Справедливость!!!
А Генич путает действительность и желаемое, от того что я считаю что то справедливым это не происходит, это не прогноз и не аналитика, а розовые фантазии комментатора с Матч ТВ которому не хватает эмоциональной зрелости почувствовать разницу, надеюсь он хоть ставки не делает.
С нашим судейством вообще может и не быть никакой справедливости даже в отдельно взятом этом матче кстати что тоже не стоит забывать.