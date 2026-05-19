Гвардиола хочет взять паузу на год и вернуться к работе только в сборной

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола намерен взять паузу в тренерской карьере на один год.
По информации источника, испанский специалист покинет английский клуб по окончании сезона-2025/26. Ожидается, что руководство «горожан» официально объявит о расставании с тренером 24 мая.
Также сообщается, что Гвардиола не планирует продолжать работу на клубном уровне. В будущем специалист будет рассматривать предложения только от национальных сборных.
Возможно его пригласят в сборную Италии, так как те 3 подряд ЧМ пропустили......
Если Тухель провалиться на мундиале то явно англичане сделают все что Гвардиола возглавил их к предстоящему ЧЕ который пройдет в британии......
PS А может хо-хо-хо Пеп возглавит сборную Россию вместо Карпина?????)))))))