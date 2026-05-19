Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Гвардиола хочет взять паузу на год и вернуться к работе только в сборной

сегодня, 18:11

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола намерен взять паузу в тренерской карьере на один год.

По информации источника, испанский специалист покинет английский клуб по окончании сезона-2025/26. Ожидается, что руководство «горожан» официально объявит о расставании с тренером 24 мая.

Также сообщается, что Гвардиола не планирует продолжать работу на клубном уровне. В будущем специалист будет рассматривать предложения только от национальных сборных.

lobsterdam
сегодня в 19:01
Ну да, если расти дальше, то именно сборная!
BIANCONERI27
сегодня в 18:59
Испанию возглавит скорее всего,а так хотелось бы в Италии его увидеть.
DXTK
сегодня в 18:20, ред.
Надеюсь Гвардлиола возглавит сборную Голландию и тем самым отдаст дань уважения своему учителю Кройфу.........

Возможно его пригласят в сборную Италии, так как те 3 подряд ЧМ пропустили......

Если Тухель провалиться на мундиале то явно англичане сделают все что Гвардиола возглавил их к предстоящему ЧЕ который пройдет в британии......

PS А может хо-хо-хо Пеп возглавит сборную Россию вместо Карпина?????)))))))
112910415
сегодня в 18:13
революция !
Гость
