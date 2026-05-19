Гвардиола хочет взять паузу на год и вернуться к работе только в сборной

Наставник «Манчестер Сити» намерен взять паузу в тренерской карьере на один год.

По информации источника, испанский специалист покинет английский клуб по окончании сезона-2025/26. Ожидается, что руководство «горожан» официально объявит о расставании с тренером 24 мая.

Также сообщается, что Гвардиола не планирует продолжать работу на клубном уровне. В будущем специалист будет рассматривать предложения только от национальных сборных.