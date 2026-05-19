Аршавин: «Я не думал, что стану футболистом»
Бывший футболист «Арсенала» и «Зенита» рассказал, что его футбольная карьера могла не сложиться.
Самая большая любовь — футбол. Я не думал, что стану футболистом. Я просто играл и получал удовольствие. Всё то время, что учился в школе и академии, многие были оформлены как грузчики и прочее. И только элитные игроки были профессионалами. Тогда «Зенит» не был элитным клубом. Мне один тренер говорил, что я не заиграю из‑за роста.
