«Зенит» планирует летом приобрести хавбека «Локомотива» Батракова

«Зенит» планирует летом сделать «Локомотиву» официальное предложение по полузащитнику Алексею Батракову.
Однако сделку осложняют условия контракта 20-летнего игрока: отступные в размере 20 миллионов евро действуют только для европейских клубов. Для команд РПЛ фиксированная сумма выкупа не предусмотрена.
Представитель Батракова Владимир Кузьмичев прокомментировал возможный интерес со стороны «Зенита»:
На сегодняшний день никакой информации по этому вопросу нет. Если «Зенит» захочет сделать предложение, ему нужно обращаться в «Локомотив». Реально ли это? Сейчас нельзя исключать никаких вариантов. Следующим этапом карьеры Батракова мы видим большой европейский чемпионат. Опции выкупа для клубов РПЛ в контракте нет. Поэтому при внутрироссийском трансфере придётся договариваться, и явно не в рамках суммы, прописанной для Европы. Для «Локомотива» отпустить его в другой клуб РПЛ — значит усилить прямого конкурента.