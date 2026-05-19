«Зенит» планирует летом приобрести хавбека «Локомотива» Батракова

сегодня, 18:46

«Зенит» планирует летом сделать «Локомотиву» официальное предложение по полузащитнику Алексею Батракову.

Однако сделку осложняют условия контракта 20-летнего игрока: отступные в размере 20 миллионов евро действуют только для европейских клубов. Для команд РПЛ фиксированная сумма выкупа не предусмотрена.

Представитель Батракова Владимир Кузьмичев прокомментировал возможный интерес со стороны «Зенита»:

На сегодняшний день никакой информации по этому вопросу нет. Если «Зенит» захочет сделать предложение, ему нужно обращаться в «Локомотив». Реально ли это? Сейчас нельзя исключать никаких вариантов. Следующим этапом карьеры Батракова мы видим большой европейский чемпионат. Опции выкупа для клубов РПЛ в контракте нет. Поэтому при внутрироссийском трансфере придётся договариваться, и явно не в рамках суммы, прописанной для Европы. Для «Локомотива» отпустить его в другой клуб РПЛ — значит усилить прямого конкурента.

97kbzgp34tfp
97kbzgp34tfp
сегодня в 19:09
Полная чушь, на фиг крашеный не нужен Зениту.
vgekxvkfyf2v
vgekxvkfyf2v ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:07
Почему мошенник и уголовник Гинер до сих пор на свободе, вот в чем вопрос?
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:06
Согласен!)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:06
Когда денег немерено и они не свои и ими можно распоряжаться без угрозы сесть, обычно скупают все на всякий случай. " В хозяйстве все пригодится" Зенит так живет уже много лет и пока все на свободе.
Capral
Capral
сегодня в 18:56
У них же Глушенков есть. Зачем им ещё и Батраков?
всё продинамил
всё продинамил
сегодня в 18:55
Зенит всех купит... А потом продаст... Но уже дешевле...
Zak11
Zak11
сегодня в 18:48
Если у Батракова есть хоть какие-то предложения из Европы - нужно уезжать
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:47
Это тот который крашеный? В ПСЖ который собирался?
