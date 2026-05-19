Генич рассказал, какую позицию нужно усилить «Спартаку»

сегодня, 18:55

Известный комментатор Константин Генич рассказал, какого футболиста нужно подписать «Спартаку».

У команды хороший подбор игроков. Но я бы ещё взял футболиста на фланг. Солари – очень нестабильный, хоть и хорошие цифры в сезоне. Маркиньос порой играет сам с собой. Плюс его постоянно меняют, будто он не вытягивает весь матч. Поэтому вингер с учётом ухода Бонгонда точно пригодился бы.

Валерыч
сегодня в 19:18, ред.
Хороший забивной нападающий нужен "Спартаку".
Высокорослый, мощный, скоростной, хорошо играющий головой,
который бы мог продавливать оборону соперника.
С одним Угальде каши не сваришь. Гарсия - это ни о чём.
Groboyd
сегодня в 19:16
Естественно нет, пока газпромовские бандиты у власти в нашем футболе.
Futurista
сегодня в 19:12, ред.
Генича Радимов укусил...один заявку сб.Бразилии оформляет...
другой Спартак усиливает)...
8yvk6wsumx9z
сегодня в 19:11
Любое усиление не даст спартку места выше четвертого.
Groboyd
сегодня в 19:09
Сложно понять, что с Жедсоном в полузащите нет баланса. Поэтому Карседо и использует Литвинова и Умярова. Куда тут впихнуть ещё Жедсона, если третий игрок полузащиты это атакующий Барко?
Тут либо футбол надо ставить в центре поля а-ля Барса с тики-такой, никому мяч не отдам, либо будет гораздо больше свободы для соперника, чем когда играет Литвинов с Умяровым. Тем более Литва может третьим ЦЗ стать.
Groboyd
сегодня в 19:01, ред.
    Bad Listener
    сегодня в 18:56, ред.
    Так выходит два вингера, но у Карседо есть решение - Жедсон за 27 лямов, и плевать что это плохое решение, проблемы нет если её не видит начальство.
    Гость
