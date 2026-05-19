Тедеско и Шварц — кандидаты на пост тренера «Боруссии» из Менхенгладбаха

Бывшие наставники «Спартака» и «Динамо» Доменико Тедеско и Сандро Шварц входят в список кандидатов на пост главного тренера менхенгладбахской «Боруссии».
По данным источника, немецкий клуб рассматривает специалистов на случай отставки Юджена Полански. По итогам завершившегося сезона Бундеслиги «Боруссия» заняла 12-е место в турнирной таблице.
Ранее Тедеско покинул «Фенербахче». К Шварцу также проявляют интерес российские клубы. В его возвращении заинтересовано московское «Динамо», кроме того, за ситуацией следит ЦСКА.