Тедеско и Шварц — кандидаты на пост тренера «Боруссии» из Менхенгладбаха

сегодня, 19:31

Бывшие наставники «Спартака» и «Динамо» Доменико Тедеско и Сандро Шварц входят в список кандидатов на пост главного тренера менхенгладбахской «Боруссии».

По данным источника, немецкий клуб рассматривает специалистов на случай отставки Юджена Полански. По итогам завершившегося сезона Бундеслиги «Боруссия» заняла 12-е место в турнирной таблице.

Ранее Тедеско покинул «Фенербахче». К Шварцу также проявляют интерес российские клубы. В его возвращении заинтересовано московское «Динамо», кроме того, за ситуацией следит ЦСКА.

Capral
сегодня в 19:52
Боруссия по ходу тоже решила посетить 1-ю лигу по примеру Герты...
Гость
