«Динамо» увеличило предложение по контракту Сандро Шварцу

сегодня, 19:34

Сандро Шварц может во второй раз возглавить «Динамо».

Московский клуб увеличит предложение по контракту немца, предложив ему зарплату в размере 2,4 млн евро за сезон. Такая высокая цифра обусловлена рисками для наставника, а также тем, что пригласить Шварца хочет команда из Бундеслиги. Изначально обсуждалась сумма в 3 млн евро в год, но сейчас речь идёт о 2,4 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Динамо» готово платить Шварцу не более 1,7 млн евро за сезон.

Все комментарии
Е Т
сегодня в 23:04
Сбежавший раз сбежит ещё, в любой момент. Бросил клуб, когда игра была, за верха боролись ...
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1
сегодня в 21:34
+1000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
artem saribekyan 1
сегодня в 20:51
Что это так сильно вцепились в Шварца в Динамо?
Там что, помешательство всеобщее? А где ваше достоинство великого клуба, клуба Яшина?
Тот цену набивает, условия ставит, а эти унижаются. Что, в огромной стране, да что там страна, на всей Земле больше тренеров не осталось ?
Не понимаю...
drug01
сегодня в 19:39
Надо спешить чтобы его не увели другие
Гость
