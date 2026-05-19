«Динамо» увеличило предложение по контракту Сандро Шварцу

Сандро Шварц может во второй раз возглавить «Динамо».
Московский клуб увеличит предложение по контракту немца, предложив ему зарплату в размере 2,4 млн евро за сезон. Такая высокая цифра обусловлена рисками для наставника, а также тем, что пригласить Шварца хочет команда из Бундеслиги. Изначально обсуждалась сумма в 3 млн евро в год, но сейчас речь идёт о 2,4 млн евро за сезон.
Ранее сообщалось, что «Динамо» готово платить Шварцу не более 1,7 млн евро за сезон.
Там что, помешательство всеобщее? А где ваше достоинство великого клуба, клуба Яшина?
Тот цену набивает, условия ставит, а эти унижаются. Что, в огромной стране, да что там страна, на всей Земле больше тренеров не осталось ?
Не понимаю...