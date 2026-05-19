Камавинга может покинуть «Реал» в случае назначения Моуриньо

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо не рассчитывает на полузащитника «Реала» Эдуардо Камавингу в случае назначения в мадридский клуб.
По данным источника, португальский специалист готов расстаться с французским хавбеком. В качестве возможной замены рассматривается полузащитник «Вулверхэмптона» Жоао Гомес.
Отмечается, что Моуриньо намерен работать только с футболистами, в которых полностью уверен. Камавинга в этот список не входит.
Лучше бы Перес из двух этих персонажей оставил бы Камавингу и отказался от услуг Моуринью.