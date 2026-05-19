Камавинга может покинуть «Реал» в случае назначения Моуриньо

сегодня, 20:01

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо не рассчитывает на полузащитника «Реала» Эдуардо Камавингу в случае назначения в мадридский клуб.

По данным источника, португальский специалист готов расстаться с французским хавбеком. В качестве возможной замены рассматривается полузащитник «Вулверхэмптона» Жоао Гомес.

Отмечается, что Моуриньо намерен работать только с футболистами, в которых полностью уверен. Камавинга в этот список не входит.

Lobo77
сегодня в 22:20, ред.
Это пойдет на пользу и Реалу и самому Камавинга. Если он попадет в качественный клуб и его используют ближе к атаке он воспрянет.
shur
сегодня в 21:38
"Мадридский «Реал» планирует объявить о возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды после матча 38-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочным» предстоит встретиться с «Атлетиком» из Бильбао. Официальное объявление о возвращении специалиста планируется на воскресенье (24 мая) или понедельник (25 мая), сообщает ESPN." Торопиться не надо!!!
Фил Кио
сегодня в 21:16
Португальский тренер Жозе Моуринью назначен главным тренером клуба «Реал Мадрид». Стороны заключили контракт, действующий до лета 2028 года, сделка полностью завершена. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
artem saribekyan 1
сегодня в 20:47
Моуринью не меняется. Чем теперь ему Камавинга не угодил?
Лучше бы Перес из двух этих персонажей оставил бы Камавингу и отказался от услуг Моуринью.
Qvincy30
сегодня в 20:07
Не "может" покинуть, а "должен" покинуть, в любом случае.
