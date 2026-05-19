Губерниев рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира

Известный комментатор рассказал, какую сборную будет поддерживать на чемпионате мира.

Я на чемпионате мира болею за наших, когда они выступают. А сейчас решу, за кого болеть, в процессе турнира. И это вряд ли будет сборная Бразилии, даже несмотря на Дугласа Сантоса, которого я, безусловно, уважаю как футболиста. Вот Узбекистан же попал на ЧМ — за него я и буду болеть. Бессмертный девиз «Бака-бака-банг, дор у'йнанг» — если упадешь — не плачь, а встань, как пела группа «Ялла» и Наталья Нурмухамедова. Для меня в том числе девиз по жизни. Так что я болею за Узбекистан.