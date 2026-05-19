«Саутгемптон» отстранён от финала плей-офф за выход в АПЛ

сегодня, 21:09

«Саутгемптон» исключён из финала плей-офф Чемпионшипа из-за шпионажа. EFL наказала клуб после расследования скрытой съёмки тренировок соперников.

По данным источника, аналитик «святых» снимал занятие «Мидлсбро» перед полуфиналом, а также собирал информацию перед матчами с «Оксфордом» и «Ипсвичем».