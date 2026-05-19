Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииАнглия. Чемпионшип 2025/2026

«Саутгемптон» отстранён от финала плей-офф за выход в АПЛ

сегодня, 21:09

«Саутгемптон» исключён из финала плей-офф Чемпионшипа из-за шпионажа. EFL наказала клуб после расследования скрытой съёмки тренировок соперников.

По данным источника, аналитик «святых» снимал занятие «Мидлсбро» перед полуфиналом, а также собирал информацию перед матчами с «Оксфордом» и «Ипсвичем».

«Саутгемптон» должен был сыграть с «Халл Сити» за выход в АПЛ 23 мая, но лишился этого права. Кроме того, следующий сезон в Чемпионшипе команда начнёт с отставанием в 4 очка.

Подписывайся в ВК
Все новости
Талалаев о дисквалификациях: «Главный вывод — это научиться сдержанности»
15 мая
КДК направил «Уфе» и «СКА-Хабаровску» текст решения по отменённому матчу
15 мая
Сборной Латвии до 19 лет присудили поражение за отказ от игры с Белоруссией
15 мая
EFL может отстранить «Саутгемптон» от финального матча за выход в АПЛ
15 мая
ОфициальноВратаря «Пари НН» оштрафовали на 300 тысяч рублей за неспортивное поведение
14 мая
Слухи«Лион» рискует лишиться места в еврокубках из-за финансовых нарушений
13 мая
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 22:39
То есть... Гемптоны Святые ничего не нарушали и не виноваты ни в чём. Так ?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:33
Кто будет играть вместо них? Или Халл Сити уже выписали путёвку в АПЛ?
DXTK
DXTK
сегодня в 21:33, ред.
у Эвертона отбирали очки, у Шефиллда отобрали столько что те с минусовым балансом закончили чемпионат.....а теперь за Саутгемптон принялись..........лишили команду шанса на АПЛ и минус 4 оска в след сезоне......когда же эти засранцы примутся за Ман Сити и с них что то снимут??????? только малые клуб обирают........ как всегда

PS Как говорится ничего святого..........
DXTK
DXTK
сегодня в 21:29
Если Халл и Мидлсбро сыграют за выход в АПЛ или Халл на прямую выйдет без спаринга.....пускай те и другие в АПЛ в следующем сезоне таки побьют рекорд Дерби Каунти по набранным очкам..... раз Саутгемптон отстранили...........

Я думал что только в России отсраняют клубы в плейофф которые им не выгодны как Торпедо в прошлом сезоне.....оказывается в Англии такие же критины сидят которые.........отстраняют клубы которые им не выгодны и протаскивают другие.......более лоялные.......

PS Ничего и с минус 4 начнем и выйдем в АПЛ всем сукаам на зло...... они не только лишили святых выхода в АПЛ.....но и Ливерпуль будущих титулов.......
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:17
Ничего святого в святых)))
Потому минус 200 млн потеряны.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 