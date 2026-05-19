«Саутгемптон» отстранён от финала плей-офф за выход в АПЛ

«Саутгемптон» исключён из финала плей-офф Чемпионшипа из-за шпионажа. EFL наказала клуб после расследования скрытой съёмки тренировок соперников.
По данным источника, аналитик «святых» снимал занятие «Мидлсбро» перед полуфиналом, а также собирал информацию перед матчами с «Оксфордом» и «Ипсвичем».
«Саутгемптон» должен был сыграть с «Халл Сити» за выход в АПЛ 23 мая, но лишился этого права. Кроме того, следующий сезон в Чемпионшипе команда начнёт с отставанием в 4 очка.
PS Как говорится ничего святого..........
Я думал что только в России отсраняют клубы в плейофф которые им не выгодны как Торпедо в прошлом сезоне.....оказывается в Англии такие же критины сидят которые.........отстраняют клубы которые им не выгодны и протаскивают другие.......более лоялные.......
PS Ничего и с минус 4 начнем и выйдем в АПЛ всем сукаам на зло...... они не только лишили святых выхода в АПЛ.....но и Ливерпуль будущих титулов.......
Потому минус 200 млн потеряны.